Verissimo il tristissimo racconto di Anna Lou Castaldi | Non ci riuscivo soffrivo troppo

Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento, ha aperto il cuore in un’intervista a, raccontando aspetti intimi della sua vita e della sua crescita. La giovane dj ha condiviso la sua «immensa gratitudine per essere nata in una famiglia così particolare», definendo i suoi genitori come «personalità complesse» che l’hanno formata, facendola diventare una persona che apprezza.Il passato segnato dalla dismorfiaUn aspetto del suo passato che ha segnato profondamenteLou è stata la dismorfia, di cui ha parlato senza reticenze. «Mi vedevo diversa da quello che ero», ha confessato. La giovane artista ha spiegato che, anche quando le venivano fatti dei complimenti, credeva che fossero falsi. «Non mi interessava più», ha aggiunto, sottolineando come il problema fosse più acuto durante le scuole medie, quando «nonad uscire di casa».