Ilnapolista.it - Stavolta l’Atalanta non la sfanga nel finale: 0-0 a Udine e deve ringraziare Carnesecchi e Sanchez

Leggi su Ilnapolista.it

non lanel: 0-0 a.Il proverbiale culo delnon funziona. Almeno non del tutto. La squadra di Gasperini era reduce da cinque risultati utili consecutivi (quattro vittorie e un pari) maturati tutti neldopo aver sofferto moltissimo: contro la Roma, il Cagliari, il Milan, l’Empoli e la Lazio. Ainvece non è riuscita a ottenere l’ennesima vittoria immeritata. Ha pareggiato 0-0 eche ha colpito un palo e una traversa (clamorosa la traversa a botta sicura) eautore di una doppia parata prodigiosa nel primo tempo. Adessoha le stesse partite giocate dal Napoli (19) e due punti un meno: 42 versus 44. Il Napoli giocherà domani contro il Verona mentrerecupererà il 14 gennaio contro la Juventus.