SciBrignone trionfa in libera St Anton

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.35 Federica Brignone vince la discesadi St.(Austria). E' il suo primo successo nella disciplina, il 30° in assoluto in Coppa del Mondo. Per i colori azzurri sfiorata la doppietta: Laura Pirovano è terza (primo podio in assoluto in CdM) dietro alla ceca Ester Ledecka, che si piazza a 18 centesimi dalla Brignone. Giornata negativa per Sofia Goggia, che cade a metà percorso. Elena Curtoni 18.ma. Clamoroso quinto posto di Lindsey Vonn, che tornava a gareggiare indopo circa sei anni.