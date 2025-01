Pronosticipremium.com - Ranieri convoca Romano, prima volta per il 2006: dal gol nel derby ai “grandi”

Un gennaio intenso, fatto di un calciomercato che porterà nuovi innesti e di un campo che vede la Roma in viaggio verso Bologna, per cercare una vittoria che dia continuità alle ottime cose mostrate nelha sottolineato l’importanza della trasferta in terra emiliana, una partita che può regalare spiacevoli sorprese se sottovalutata e che vanificherebbe la vittoria sulla Lazio se persa. Sull’aereo che porterà i giallorossi nella terra del tortellino e della lasagna anche la sorpresa Alessandro, giovane dellavera aggregato allasquadra.lo aveva detto che pescare dal basso sarebbe stata un’opzione, e l’occasione eccola qui. Con Cristante ancora ai box ed un Le Fée ufficiale ieri sera al Sunderland, i centrocampisti latitano, cosa che si sposa perfettamente con ladel mediano classetra i “”.