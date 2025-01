Ilnapolista.it - Motta: «Sicuramente abbiamo fatto qualche pareggio di troppo, ma abbiamo perso solo due partite»

Dopo l’ennesimo, questa volta contro il Torino, il tecnico della Juventus, Thiago, ha parlato ai microfoni di DaznLe parole di ThiagoAvete pareggiato quando eravate in vantaggio«La partita l’fatta molto bene all’inizio, dopo il vantaggio ci siamo abbassati e alla fine buttando la palla in area hanno reto delle situazioni pericolose.preso il gol quando potevamo essere più aggressivi. Nel secondo tempo siamo scesi bene in campo,dominato, ma nonconcluso le occasioni checreato»Quando la Juve si abbassa fa fatica«Oggicominciato bene il primo tempo, poi ci siamo abbassati e quando lo facciamo le squadre iniziano a buttare la palla in area che è una situazione pericolosa.preso il gol quando potevamo fare meglio.