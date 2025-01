Mondiali di Sci per Atleti Sordi, arriva un altro oro per Luca Loranzi

Leggi su Ilfaroonline.it

Jasna Gora – Ancora una medaglia d’oro perai Campionatisci alpino perdi Jasna, in Slovacchia.Nella specialità della combinata l’atleta azzurro si classifica secondo dopo la prima manche di discesa (1:20,35 il suo tempo) per poi compiere una grandissima seconda manche di slalom (0:43,71), sorpassare il forte polacco Bruno Macieje Lukaszyk e laurearsi Campione del Mondo di specialità.2:04.06 il tempo totale fatto registrare dall’azzurro, mentre Lukaszyk ha fermato il crono sul 2:04.74. Terzo classificato il francese Thomas Luxcey con 2:08.14.Una grandissima soddisfazione per il ragazzo allenato da Claudio Ravetto che assieme al suo staff stanno compiendo un ottimo lavoro.Fuori purtroppo Gabriele Calcaterra, che dopo una buona prima manche in cui aveva ottenuto il settimo posto, è uscito di pista nella seconda.