Romadailynews.it - Lazio lenta, ma in dieci salva il pareggio col Como: 1-1

Leggi su Romadailynews.it

Il derby si fa ancora sentire in casa della, ma più della sconfitta con la Roma oggi si sono fatte sentire le assenze di Castellanos, di Zaccagni e Gila per squalifica e di Patric, Vecino e Pedro per infortunio.E così, ilè riuscito a portarsi a casa il punto delconquistato all’Olimpico, firmato da Cutrone al 72’. Sul gol e sulla prevalenza in attacco dei comaschi ha influito in misura determinante la superiorità numerica degli ospiti, con i padroni di casa ridotti indal 57’ per l’espulsione di Tchaouna per somma di ammonizioni, di cui assolutamente immeritata: immeritato non solo il giallo, immeritato anche il fischio per un fallo che ha visto, da lontano, soltanto l’arbitro. Dalle immagini si vede chiaramente che il laziale e Moreno nell’incontro ravvicinato neanche si toccano.