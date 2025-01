Metropolitanmagazine.it - Conte Orlok, ovvero Nosferatu il vampiro: l’horror di Murnau e le differenze con Dracula

Ilè apparso per la prima volta inil, il grande colossal horror del cinema muto diretto da Friedrich Wilhelm. Nella pellicola del 1922, ilviene presentato come un omuncolo scheletrico e pallido, con le orecchie a punta, unghie filiformi e incisivi aguzzi, pronti a perforare il collo delle sue giovani vittime. Abita in un castello isolato della selvaggia Transilvania, dove i contadini sono terrorizzati soltanto a sentirlo nominare. La sua interpretazione a opera di Max Schreck fu così inquietante e credibile che in molti sospettarono fosse davvero un, reclutato su qualche monte dei Carpazi.La storia delilPh: festival.ilcinemaritrovato.itLa vicenda si svolge nel XIX secolo a Brema. Il direttore di una agenzia immobiliare riceve da un certo, che gli scrive dalla lontana Transilvania, una richiesta di acquisto di un immobile.