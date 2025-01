Gamberorosso.it - Un programma di cene porta i grandi chef a Palermo

Ristoratori, sì, ma anche animatori di un moviment che riesce a tracimare dai contorni cittadini e isolani per aprirsi al resto del mondo, Franco Virga e Stefania Milano sono imprenditori palermitani dinamici e intraprendenti, capaci di generare un impatto decisivo sulla città, basti pensare alla trasformazione di via dei Cassari, quel budello che unisce il mare al mercato della Vucciria, oggi viuzza vivace, piena di locali e localini, un tempo - prima di loro (che qui hanno tre insegne nel giro di pochi metri) - vicolo non troppo praticabile.Virga & Milano e via dei CassariAlla guida di una collezione di insegne tutte diverse ma tutte ugualmente valide e centrate, V&M sono instancabili nell'aggiustare il tiro, cambiare pelle, imprimere piccoli ecorrezioni di rotta nella direzione intrapresa in ognuna delle loro attività, con quel tanto di amore per l'innovazione che li spinge a sperimentare di continuo e ad accogliere le sfide con il sorriso sornione di chi ama mettersi alla prova.