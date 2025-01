Lanotiziagiornale.it - Sanzioni bluff alla Russia: con il Gnl l’Ue resta legata al Cremlino

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Nonostante gli annunci e leseguite all’invasione russa dell’Ucraina, le importazioni di gas naturale liquefatto (Gnl) dverso l’Europa hanno raggiunto livelli record nel 2024. Secondo i dati di Rystad Energy, il vecchio continente ha acquistato 17,8 milioni di tonnellate di Gnl russo, con un incremento di oltre 2 milioni rispetto all’anno precedente. Una contraddizione che mette in luce le difficoltà europee nel liberarsi ddipendenza energetica da Mosca.Il record del Gnl russo: una contraddizione europeaLaè divenuta il secondo fornitore di GNL per l’Europa, superando il Qatar e posizionandosi dietro agli Stati Uniti. Complessivamente, i flussi di gas russo, considerando sia il trasporto via gasdotto che il GNL, hanno raggiunto i 73,7 miliardi di metri cubi nel 2024.