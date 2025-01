Quotidiano.net - Meloni a tutto campo: "Musk? È ricco, non pericoloso". E allontana lo spettro del rimpasto

Unosi aggira per l’Auletta dei gruppi di Montecitorio: è lodi. Ben sei domande su 41 (l’ultima fuori sacco) nella conferenza stampa di circa tre ore di inizio anno della presidente del Consiglio riguardano il miliardario sudafricano. Solo di fronte a quella che considera una vera e propria battuta di caccia contro l’amico Elon, Giorgiasfodera gli artigli, accantonando la versione 2.0 poco graffiante che ha adottato per l’occasione. Salvo che si tratti di sbranare giornalisti: nell’introduzione il presidente dell’Ordine, Carlo Bartoli, suona critico, e la premier ribatte a muso duro di non sentirsi "un limite per la libertà di stampa", lamenta "virgolettati fake" a sue spese e di essersi sottoposta "a una domanda al giorno". LO DIPINGONO COSÌ"non è un pericolo per la democrazia", avverte.