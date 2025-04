Etta e 99 Posse Curre Curre Guagliò in versione rock nu metal – Il rifacimento di un classico manifesto della ribellione

Etta pubblica il 25 aprile "Curre Curre Guagliò" insieme ai 99 Posse, rifacimento del loro iconico brano – manifesto (B Music Records – ADA Music Italy – Warner Music Group). La produzione, firmata da VRus, ha dato vita a una rilettura in chiave rock/nu metal che aggiunge tutta l'energia di Etta a questa personale, travolgente versione dirEtta e senza filtri. Pubblicato per la prima volta nel 1993, Curre Curre Guagliò è diventato subito simbolo di ribellione, identità e coscienza collettiva.Il nuovo singolo di Etta "Curre Curre Guagliò", in collaborazione con i 99 Posse arriva su tutte le piattaforme musicaliEtta, la giovane e talentuosa artista italiana, torna sulla scena musicale con un brano che promette di scuotere le coscienze: "Curre Curre Guagliò", un rifacimento in chiave rock/nu metal del celebre pezzo del 1993 dei 99 Posse.

