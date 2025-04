Atalanta Lecce nel dolore indignazione in tutta Italia contro la decisione della Lega Serie A

tutta Italia, cresce un moto di indignazione contro la decisione della Lega di Serie A di far disputare regolarmente la partita Atalanta-Lecce domenica prossima. Una scelta che appare insensibile, a pochi giorni dalla tragedia che ha colpito l’US Lecce con la scomparsa improvvisa del fisioterapista Graziano Fiorita, morto mentre era in ritiro con la squadra.Ad aggravare la situazione, la salma di Fiorita è ancora all’obitorio a disposizione della magistratura, e i funerali non sono ancora stati fissati. Nonostante il parere fortemente contrario della società, comprensibilmente scossa e impossibilitata ad allenarsi, la Lega ha confermato il regolare svolgimento della gara. La squadra, sotto shock, non è nemmeno partita per Bergamo. A denunciare con forza questa situazione è il Lecce Club Parlamento. Ilfogliettone.it - Atalanta-Lecce nel dolore: indignazione in tutta Italia contro la decisione della Lega Serie A Leggi su Ilfogliettone.it Non solo nel Salento, ma ormai in, cresce un moto diladiA di far disputare regolarmente la partitadomenica prossima. Una scelta che appare insensibile, a pochi giorni dalla tragedia che ha colpito l’UScon la scomparsa improvvisa del fisioterapista Graziano Fiorita, morto mentre era in ritiro con la squadra.Ad aggravare la situazione, la salma di Fiorita è ancora all’obitorio a disposizionemagistratura, e i funerali non sono ancora stati fissati. Nonostante il parere fortemente contrariosocietà, comprensibilmente scossa e impossibilitata ad allenarsi, laha confermato il regolare svolgimentogara. La squadra, sotto shock, non è nemmeno partita per Bergamo. A denunciare con forza questa situazione è ilClub Parlamento.

