mondo è a Roma, sul sagrato di San Pietro, unito per un giorno in nome di Papa Francesco. I potenti del pianeta, re e regine, ministri, ambasciatori e leader religiosi. In tutto 160 delegazioni - anche del mondo arabo, dell'Asia e dell'Africa - fianco a fianco: 52 presidenti, 14 capi di governo, 12 sovrani regnanti, 2 principi ereditari. Il posto d'onore spetta all'Argentina, paese natale di Bergoglio: in Vaticano c'è il presidente Javier Milei, che non sempre è stato in sintonia con il Pontefice. "Pochi mesi fa, ha rivelato Milei in queste ore, gli ho chiesto scusa, mi ha perdonato". Poi l'Italia, guidata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dalla premier Giorgia Meloni. Tgcom24.mediaset.it - Il mondo ai piedi di San Pietro, le delegazioni da tutto il mondo Leggi su Tgcom24.mediaset.it Saluti e strette di mano, sguardi incrociati e contatti veloci, un crocevia diplomatico e geopolitico d'eccezione. Ilè a Roma, sul sagrato di San, unito per un giorno in nome di Papa Francesco. I potenti del pianeta, re e regine, ministri, ambasciatori e leader religiosi. In160- anche delarabo, dell'Asia e dell'Africa - fianco a fianco: 52 presidenti, 14 capi di governo, 12 sovrani regnanti, 2 principi ereditari. Il posto d'onore spetta all'Argentina, paese natale di Bergoglio: in Vaticano c'è il presidente Javier Milei, che non sempre è stato in sintonia con il Pontefice. "Pochi mesi fa, ha rivelato Milei in queste ore, gli ho chiesto scusa, mi ha perdonato". Poi l'Italia, guidata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dalla premier Giorgia Meloni.

San Longino: il Santo Celebrato il 15 Marzo nel Mondo - San Longino: Chi Era? San Longino è una figura affascinante e venerata in diverse parti del mondo, celebrato il 15 marzo. La sua storia è strettamente legata alla Passione di Cristo, e il suo percorso da centurione romano a santo è ricco di eventi significativi e simbolici. Questo articolo esplorerà chi era San Longino, le ragioni della sua santificazione, alcune curiosità sulla sua vita e come viene celebrato in diverse culture. 🔗quotidiano.net

San Saba diviso in due, sul ponte Mella si potrà transitare a piedi: sfuma il sogno del passaggio via mare - Una mattinata a lavoro per cercare di capire come ovviare al problema del ponte della statale 113 crollato per cui è stato interdetto il transito a pedoni e veicoli. Si è tenuto questa mattina il sopralluogo di comune e Anas nella zona di San Saba per cercare di studiare la fattibilità di un... 🔗messinatoday.it

Attentato a Castel San Giorgio: le reazioni del mondo politico - Tempo di lettura: 2 minuti C’è la dura reazione di tutti gli amministratori locali e i rappresentanti delle istituzioni per quanto accaduto nel corso della notte appena trascorsa a Castel San Giorgio (LEGGI QUI), un attentato chiaramente diretto all’attenzione dei vertici comunali e sul quale è in corso una riunione straordinaria del comitato per l’ordine e la sicurezza in Prefettura a Salerno. In attesa di conoscere eventuali decisioni, si susseguono note di solidarietà a supporto della sindaca Paola Lanzara. 🔗anteprima24.it

