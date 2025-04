Il dress code ai funerali di Papa Francesco sobrietà e rispetto del protocollo

sobrietà. Quella che si auspica in questo delicatissimo momento e quella richiesta dal protocollo vaticano. Il nero assoluto in rispetto della solennità del lutto, maniche lunghe, nessuna scollatura, ginocchia coperte, tacchi non alti, per le donne, che hanno dimostrato di essere perfettamente in linea con il dress code che suggeriva anche la mantiglia, il velo nero, in pizzo. Una tradizione rispettata da molte, a partire dalle sovrane cattoliche Letizia di Spagna, Mathilde del Belgio e dalla principessa Charlène di Monaco. Non solo, anche Rania di Giordania e Mette-Marit di Norvegia hanno coperto il capo, così come Laura Mattarella, la figlia del presidente della Repubblica, Jill Biden e Melania Trump. Tgcom24.mediaset.it - Il dress code ai funerali di Papa Francesco: sobrietà e rispetto del protocollo Leggi su Tgcom24.mediaset.it Capi di Stato e di governo, sovrani, first lady, di oggi e di ieri. Uniti, per un giorno, nel segno della. Quella che si auspica in questo delicatissimo momento e quella richiesta dalvaticano. Il nero assoluto indella solennità del lutto, maniche lunghe, nessuna scollatura, ginocchia coperte, tacchi non alti, per le donne, che hanno dimostrato di essere perfettamente in linea con ilche suggeriva anche la mantiglia, il velo nero, in pizzo. Una tradizione rispettata da molte, a partire dalle sovrane cattoliche Letizia di Spagna, Mathilde del Belgio e dalla principessa Charlène di Monaco. Non solo, anche Rania di Giordania e Mette-Marit di Norvegia hanno coperto il capo, così come Laura Mattarella, la figlia del presidente della Repubblica, Jill Biden e Melania Trump.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Funerali Papa Francesco, dress code ispirato alla sobrietà – Foto - È un dress code ispirato ai concetti di sobrietà e morigeratezza quello imposto alle personalità intervenute ai funerali di Papa […] Continua a leggere Funerali Papa Francesco, dress code ispirato alla sobrietà – Foto su Perizona.it 🔗perizona.it

Funerali Papa Francesco: gli obblighi del dress code dei Capi di Stato - Il Vaticano ha stabilito gli obblighi del dress code per Capi di Stato e gente comune in occasione dei funerali di Papa Francesco: il nero è il colore dominante L'articolo Funerali Papa Francesco: gli obblighi del dress code dei Capi di Stato proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Abito nero, velo e bottone: il rigido dress code per i funerali di Papa Francesco - Sospeso il "privilegio del bianco" per le regnanti cattoliche, ai partecipanti si richiede la massima sobrietà in omaggio alla massima autorità della Chiesa Cattolica 🔗ilgiornale.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

I funerali di Papa Francesco, le foto che raccontano un rito dal forte simbolismo; Funerali di Papa Francesco: capi velati, abiti neri e pochi gioielli, ecco i look all'insegna della sobrietà di royals e first ladies; Donald Trump rompe con l’etichetta ai funerali di Papa Francesco e si presenta con il vestito di blu; Da Melania Trump a Giorgia Meloni, il dress code rispettato dai leader al funerale di Papa Francesco. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Il dress code ai funerali di Papa Francesco: sobrietà e rispetto del protocollo - Capi di Stato e di governo, sovrani, first lady, di oggi e di ieri. Uniti, per un giorno, nel segno della sobrietà. Quella che si auspica in questo delicatissimo momento e quella richiesta dal protoco ... 🔗tgcom24.mediaset.it

I funerali di Papa Francesco: ecco il look dei leader (non sempre in linea con il dress code) - Il dress code per i funerali di Papa Francesco prevedeva per le donne il velo sul capo, abito nero che deve arrivare sotto il ginocchio, gambe e braccia coperte e solo un filo di perle al collo come m ... 🔗msn.com

Papa Francesco, il dress code per i funerali. Trump rompe le regole - Per gli uomini si prevede abito scuro e cravatta lunga nera, il presidente Usa in blu elettrico. Per le donne un abito lungo nero, guanti e velo sul capo neri. È permesso solo un filo di perle al coll ... 🔗msn.com