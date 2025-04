Incidente Funivia Monte Faito parla la moglie di Carmine Parlato Questa tragedia merita risposta

Funivia del Monte Faito a Castellammare, il video dell’incidente: la cabina torna indietro, ondeggia e sparisce nella nebbia - C’è un video che immortala gli ultimi istanti dei quattro morti della funivia del Faito a Castellammare di Stabia. A riprenderlo è stata la telecamera della stazione del Monte. Nel filmato si vede la cabina che torna indietro. Forse perché il freno non ha tenuto. Poi ondeggia e infine sparisce nella nebbia. Cosa sia successo dopo è ancora un’ipotesi. Si parla di un deragliamento oppure dell’urto di un pilone con sganciamento e precipitazione tra il secondo e il terzo pilone del tragitto. 🔗open.online

Disastro della funivia del Monte Faito, in 4 indagati per l'incidente: chi sono tra dirigenti e dipendenti Eav - Funivia Monte Faito, indagati 4 membri dell'Eav dopo il disastro. La Procura avvia gli accertamenti: 4 le vittime, attesa per giovedì l'autopsia 🔗notizie.virgilio.it

Monte Faito, incidente alla funivia, ci sono 4 vittime. Cosa sappiamo. FOTO - Poco dopo le 15 un cavo della funivia che collega Castellamare di Stabia al monte Faito si è spezzato, lasciando sospese nel vuoto due cabine: il bilancio delle vittime parla di 4 morti e un ferito grave. Il Mit ha dichiarato che “il ministro Matteo Salvini, profondamente addolorato per le vittime, ha chiesto un report accurato sull'incidente per approfondire tutti gli aspetti della vicenda e accertare eventuali responsabilità in tempi rapidi" 🔗tg24.sky.it

Funivia Faito, verso l'autopsia delle salme delle vittime; Crollo funivia monte Faito, ci sono i primi indagati; Tragedia funivia del Monte Faito, si è svegliato l'unico sopravvissuto Thabet Suliman: Collabora con i medici; Quattro indagati per il disastro della funivia del Monte Faito: dirigenti e dipendenti dell'Eav. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Funivia Monte Faito, l'unico sopravvissuto Thabet Suliman «è sveglio e collaborante»: come sta. Nell'incidente è morta sua sorella - Thabet Suliman, 23 anni, unico sopravvissuto della tragedia del Monte Faito, «è sveglio e collaborante». Il giovane ... 🔗msn.com

Funivia Monte Faito, la vedova dell'operatore morto: «L'incidente non è stato una fatalità. Risposte da chi ha messo a repentaglio vite umane» VIDEO - Elvira, la moglie di Carmine Parlato, l’operatore dell’Eav rimasto ucciso nell’incidente della funivia del Faito, ha rotto il ... 🔗msn.com

Tragedia funivia del Monte Faito, si è svegliato l’unico sopravvissuto Thabet Suliman: “Collabora con i medici” - Thabet Suliman si è svegliato. Il 23enne è ricoverato all'ospedale del Mare di Napoli dal 17 aprile scorso, quando la funivia del Monte Faito è crollata ... 🔗fanpage.it