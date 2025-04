Chelsea Green Sono veramente orgogliosa delle ragazze che si sono esibite a WrestleMania quest’anno

WrestleMania andata in onda sette giorni fa ha visto protagoniste numerose Superstar, molte delle quali donne, capaci di regalare al pubblico presente incontri mozzafiato, pieni di emozioni e colpi di scena.Anche Chelsea Green, pur non avendo potuto partecipare allo Show degli Immortali, ha voluto complimentarsi con le ragazze presenti, dicendo di essere orgogliosa di loro:“Alla fine dei conti, dopo un anno così folle, ovviamente il traguardo più importante è WrestleMania. Sentivo il desiderio e la necessità che questi titoli fossero presenti nello show, volevo davvero che ci fossero. Però, alla fine, abbiamo solo un numero limitato di ore e di spazi disponibili nella card. Le ragazze che si sono esibite hanno fatto un lavoro eccezionale nel rappresentare tutte noi. Zonawrestling.net - Chelsea Green: “Sono veramente orgogliosa delle ragazze che si sono esibite a WrestleMania quest’anno” Leggi su Zonawrestling.net L’edizione diandata in onda sette giorni fa ha visto protagoniste numerose Superstar, moltequali donne, capaci di regalare al pubblico presente incontri mozzafiato, pieni di emozioni e colpi di scena.Anche, pur non avendo potuto partecipare allo Show degli Immortali, ha voluto complimentarsi con lepresenti, dicendo di esseredi loro:“Alla fine dei conti, dopo un anno così folle, ovviamente il traguardo più importante è. Sentivo il desiderio e la necessità che questi titoli fossero presenti nello show, volevo davvero che ci fossero. Però, alla fine, abbiamo solo un numero limitato di ore e di spazi disponibili nella card. Leche sihanno fatto un lavoro eccezionale nel rappresentare tutte noi.

Su altri siti se ne discute

Chelsea Green: “Avrei dovuto vincere il titolo US a Survivor Series in Canada, ma i piani sono cambiati” - Chelsea Green è l’attuale WWE US Women’s Champion e, finora, prima e unica campionessa. Il suo regno è iniziato a Saturday Night’s Main Event dello scorso 14 dicembre quando sconfisse Michin nella finale del torneo indetto per incoronare la prima detentrice del titolo. In una recente intervista, la canadese ha però spiegato che inizialmente i piani erano diversi. “Avrei dovuto vincere il titolo in casa” Durante una recente intervista con Chris Van Vliet, Chelsea Green ha spiegato che, secondo gli originari piani della WWE, avrebbe dovuto vincere il titolo US a Survivor Series e, ... 🔗zonawrestling.net

Chelsea Green provoca Nikki Bella: “Affrontiamoci in un Hair vs. Hair match a WrestleMania41” - Chelsea Green non vuole lasciar perdere questa sfida: vuole un match con Nikki Bella e sta chiarendo che è pronta a mettere tutto in gioco. La Women’s United States Champion si è espressa chiaramente sul desiderio di affrontare la WWE Hall of Famer, e con Nikki che ha lasciato intendere un possibile ritorno dopo la sua apparizione alla Royal Rumble, il momento potrebbe essere perfetto. Parlando durante una conferenza stampa al Pennzoil 400, Green ha illustrato il suo scenario ideale per WrestleMania 41, e diciamo che sta pensando in grande: “Ovviamente, il risultato sarà la mia ... 🔗zonawrestling.net

I guai col fair play finanziario non sono uguali per la stampa italiana: il Chelsea è una notizia, la Juventus no - Fair play finanziario? Per la stampa italiana conta solo il brand Che in Italia ci sia un problema di libertà di stampa è da tempo noto a tutti. Non a caso nell’ultima classifica stilata da Reporter Senza Frontiere il nostro Paese è scivolato addirittura al 46° posto. E che il problema riguardi anche la stampa sportiva appare lapalissiano. Come ha evidenziato Paolo Ziliani nella sua newsletter Palla avvelenata, vari siti di informazione sportiva si sono occupati nelle scorse ore del grave rischio di esclusione dalle coppe europee che sta correndo il Chelsea per aver violato una delle tre ... 🔗ilnapolista.it

Su questo argomento da altre fonti

WWE, Chelsea Green innamorata dell’Italia... e di Buffon; Star del wrestling cacciata da un bar per il suo abbigliamento: credevano fosse una escort; VIDEO: Chelsea Green si mostra a seno nudo per distrarre l’avversario di Matt Cardona; Perché Chelsea Green è scomparsa dalla WWE. 🔗Ne parlano su altre fonti

Chelsea Green: “Avrei dovuto vincere il titolo US a Survivor Series in Canada, ma i piani sono cambiati” - Chelsea Green è l’attuale WWE US Women’s Champion e ... C’era la mia famiglia e le amiche di mia mamma. Poi i piani sono cambiati, non so bene quando. Io l’ho saputo circa una settimana prima di ... 🔗zonawrestling.net