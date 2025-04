Guerina uccisa 11 anni fa ma per la banca è ancora viva Conto corrente bloccato

ancora viva, ufficialmente manca il certificato di morte perché il suo corpo non è mai stato ritrovato. E così il suo Conto corrente non può essere toccato e trasferito in successione ai familiari. La donna è stata uccisa 11 anni fa da padre Graziano, secondo la giustizia, . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Guerrina Piscaglia per la burocrazia è, ufficialmente manca il certificato di morte perché il suo corpo non è mai stato ritrovato. E così il suonon può essere toccato e trasferito in successione ai familiari. La donna è stata11fa da padre Graziano, secondo la giustizia, .

Louise rapita dopo scuola a 11 anni, torturata e uccisa nel bosco: “Il killer è libero, abbiamo paura”. Polizia schierata - L’omicidio di Louise, undici anni, si è consumato in circa quindici minuti il 7 febbraio, quando la ragazza è scomparsa dopo aver lasciato la scuola a Épinay-sur-Orge, nel sud di Parigi. Il suo corpo è stato rinvenuto il giorno successivo in un bosco nelle vicinanze. Gli inquirenti hanno ricostruito gli eventi in seguito alla confessione del presunto assassino, Owen L., un ventitreenne che abita nei pressi della vittima e che è stato arrestato lunedì scorso. 🔗thesocialpost.it

Francia, bambina di 11 anni rapita all’uscita da scuola e uccisa a coltellate: il suo corpo ritrovato in un bosco - La tragedia si è consumata a Épinay-sur-Orge, un piccolo paese dell’Essonne a sud di Parigi. Il dramma è iniziato venerdì, alle 14.00, quando i genitori hanno lanciato l’allarme per la figlia di 11 anni, Louise Lasalle, non ancora rincasata di ritorno da scuola. Le ricerche degli inquirenti hanno svelato l’atroce epilogo poche ore dopo: la ragazza era stata rapita uccisa a coltellate, il suo corpo ritrovato nei boschi, nel Parc des Templiers, a circa un chilometro dalla sua scuola. 🔗ilfattoquotidiano.it

Louise uccisa a 11 anni. L’omicida 23enne: “Ero furioso per aver perso a Fortnite” - Un delitto assurdo, con un movente a dir poco raccapricciante; Louise (non è stato reso noto il cognome) una ragazzina di appena 11 anni scomparsa lo scorso 8 febbraio dopo essere uscita dall’istituto che frequentava, l’André Maurois di Épinay-sur-Orge, nell’Essonne ( regione dell’Île-de-France), è stata ritrovata senza vita nel bosco des Templiers, poco lontano da casa, con una decina di coltellate inflitte sul corpo. 🔗news.robadadonne.it

Guerina uccisa 11 anni fa ma per la banca è ancora viva: Conto corrente bloccato; "Russia ha ripreso Kursk", l'annuncio di Putin – Video.

