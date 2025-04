Papa Francesco l’amore degli argentini Un Paese all’alba davanti alla tv Nel cuore era rimasto uno di noi

Papa. Ammassato nei bar già aperti o nelle case di chi ha la tv, o nelle piazze e nelle parrocchie davanti ai maxischermi, il popolo di Flores, il barrio natale di Jorge, non ha voluto perdere un minuto dell’ultimo viaggio terreno del loro amico davvero speciale. In Paradiso ad accoglierlo c’è anche Alfredo. “Era un giovane molto malato che accompagnavo spiritualmente – racconta padre Adrian Bennardis, parroco dell’Immacolata di Villa Soldati, una delle “zone di emergenza” frequentate dal cardinale Bergoglio –. Combatteva contro una malattia che lo sovrastava. Sentita vicina la morte mi disse: ‘Ho bisogno della benedizione del Papa’. Quotidiano.net - Papa Francesco, l’amore degli argentini. Un Paese all’alba davanti alla tv: “Nel cuore era rimasto uno di noi” Leggi su Quotidiano.net Buenos Aires – 26 aprile 2025 – Nelle ‘villas miseria’ l’altra notte non s’è dormito. I poveri, gli umili, i diseredati di Baires hanno vegliato per non perdersi alle cinque del mattino l’inizio dei funerali del loro. Ammassato nei bar già aperti o nelle case di chi ha la tv, o nelle piazze e nelle parrocchieai maxischermi, il popolo di Flores, il barrio natale di Jorge, non ha voluto perdere un minuto dell’ultimo viaggio terreno del loro amico davvero speciale. In Paradiso ad accoglierlo c’è anche Alfredo. “Era un giovane molto malato che accompagnavo spiritualmente – racconta padre Adrian Bennardis, parroco dell’Immacolata di Villa Soldati, una delle “zone di emergenza” frequentate dal cardinale Bergoglio –. Combatteva contro una malattia che lo sovrastava. Sentita vicina la morte mi disse: ‘Ho bisogno della benedizione del’.

