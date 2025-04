Choc a Baia Zaiana abusivi riprovano a cementificare la strada verso la spiaggia ricavata abusivamente

strada d'accesso alla spiaggia di Baia Zaiana ricavata abusivamente dalla montagna del Comune di Peschici. Il tentativo di cementificazione della discesa che porta a una delle insenature più suggestive della costa garganica. Foggiatoday.it - Choc a Baia Zaiana: abusivi riprovano a cementificare la strada verso la spiaggia ricavata abusivamente Leggi su Foggiatoday.it A distanza di qualche anno ignoti hanno provato a ricoprire di cementod'accesso alladidalla montagna del Comune di Peschici. Il tentativo di cementificazione della discesa che porta a una delle insenature più suggestive della costa garganica.

