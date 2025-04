Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 26 aprile: Vincenzo Montefusco ed altre ricorrenze

26edQuando il 10 giugno 2007 a Genova (anche) i tifosi partenopei potettero riabbracciare la Serie A, in molti pensarono alle tante sofferenze del dopo Maradona. Quel sabato di marzo del ’98 a Torino però la squadra azzurra era riuscita a fermare la Juventus di Lippi. “In dieci abbiamo pareggiato la partita, l’importante è questo”, disse l’allenatore in dialetto a Pino Taglialatela. Lui, napoletano verace, che per quel colore non si è mai tirato indietro nei momenti di difficoltà. Lui è, il quale da giocatore debuttò nel massimo campionato (aveva già esordito in Coppa Italia) il 10 febbraio 1963 a Marassi, contro il Grifone, andando in gol ed è nato il 261945.Quel giorno compiva quarant’anni Mario Autelli, che nella Divisione Nazionale militò nell’Alessandria e in A con i grigi, Casale e Palermo.