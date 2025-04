Il dialogo della svolta Trump e Zelensky faccia a faccia ai funerali di Papa Francesco

Trump e Volodymyr Zelensky, busti protesi in avanti, sguardo incrociato a meno di un metro, circondati da uno spazio che appare enorme e vuoto, nonostante la basilica di San Pietro sia gremita per l'ultimo saluto al Pontefice defunto. Pochi minuti, quindici in tutto, per una conversazione che sia questi scatti che i primi commenti dei due protagonisti raccontano come opposta a quel duello, aspro e irrituale, consumato nello Studio Ovale. Zelensky suggella immediatamente sui social la caratura dello scambio: "Momento altamente simbolico - scrive su X - Potrebbe diventare storico se raggiungessimo risultati". Negli stessi minuti Trump affida al suo "Truth" un commento mai così aspro verso Putin: "Non aveva motivo di lanciare missili sui civili, mi fa pensare di non voler fermare la guerra". Tgcom24.mediaset.it - Il dialogo della svolta: Trump e Zelensky faccia a faccia ai funerali di Papa Francesco Leggi su Tgcom24.mediaset.it Bastano due sedie, umili, e due fronti, mai così vicine, per scrivere la Storia con la maiuscola. Queste istantanee saranno ricordate a lungo. Donalde Volodymyr, busti protesi in avanti, sguardo incrociato a meno di un metro, circondati da uno spazio che appare enorme e vuoto, nonostante la basilica di San Pietro sia gremita per l'ultimo saluto al Pontefice defunto. Pochi minuti, quindici in tutto, per una conversazione che sia questi scatti che i primi commenti dei due protagonisti raccontano come opposta a quel duello, aspro e irrituale, consumato nello Studio Ovale.suggella immediatamente sui social la caratura dello scambio: "Momento altamente simbolico - scrive su X - Potrebbe diventare storico se raggiungessimo risultati". Negli stessi minutiaffida al suo "Truth" un commento mai così aspro verso Putin: "Non aveva motivo di lanciare missili sui civili, mi fa pensare di non voler fermare la guerra".

Cosa riportano altre fonti

Meloni e Vance a Roma: il secondo atto del dialogo con Trump per evitare la guerra commerciale - Oggi Roma diventa il palcoscenico di un incontro di alto livello tra la premier italiana Giorgia Meloni e il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance. Questo appuntamento segue di appena un giorno il vertice tra Meloni e il presidente americano Donald Trump, avvenuto ieri nello Studio Ovale della Casa Bianca a Washington. L’incontro di oggi rappresenta una sorta di “secondo atto” di un dialogo strategico, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra Italia e Stati Uniti, evitare una guerra commerciale tra USA e Unione Europea, e affrontare temi cruciali come la difesa e la cooperazione ... 🔗quotidiano.net

Telefonata Trump-Putin, interviene Zelensky: “Pronti a ogni dialogo ma con garanzie di sicurezza” - Dopo l'annuncio di Trump di aver parlato al telefono con Putin e che il presidente russo gli ha detto che vuole porre fine "alle morti in Ucraina", interviene da Kiev il presidente Zelensky, intervistato dalla Tv britannica e riportata anche dal Guardian. Zelensky afferma: "Se avessi la consapevolezza che l'America e l'Europa non ci abbandoneranno, ci sosterranno e forniranno garanzie di sicurezza, sarei pronto a qualsiasi forma di dialogo" L'articolo Telefonata Trump-Putin, interviene Zelensky: “Pronti a ogni dialogo ma con garanzie di sicurezza” proviene da Firenze Post. 🔗.com

"Trump pronto a firmare l'intesa sulle terre rare": svolta clamorosa dopo le parole di Zelensky - L'amministrazione Trump e l'Ucraina hanno in programma di firmare l'accordo sulle terre rare che era saltato dopo il disastroso incontro nello Studio Ovale. Lo riferisce la Reuters citando quattro persone a conoscenza del dossier. Il presidente Donald Trump avrebbe detto ai suoi consiglieri di voler annunciare l'accordo nel suo discorso al Congresso di questa sera (3.00 ore italiane), come affermato da tre delle stesse fonti, avvertendo che l'accordo non è ancora stato firmato e che la situazione potrebbe cambiare. 🔗liberoquotidiano.it

Ne parlano su altre fonti

Il dialogo della svolta: Trump e Zelensky faccia a faccia ai funerali di Papa Francesco; Svolta “realista” in Ucraina: Zelensky ora è costretto a pensare alla tregua; Durissimo scontro tra Trump e Zelensky, che va via. Il leader Usa: Torni quando è pronto per pace - Trump: voglio il cessate il fuoco in Ucraina; La svolta di Zelensky: «Pronto a negoziati diretti con Putin». 🔗Cosa riportano altre fonti

Il dialogo della svolta: Trump e Zelensky faccia a faccia ai funerali di Papa Francesco - In Vaticano lo storico dialogo tra i due leader. Poi si uniscono Macron e Starmer: "Ora Putin dimostri di volere la pace" ... 🔗tgcom24.mediaset.it

Trump-Zelensky dallo scontro al dialogo, le foto storiche - Donald Trump e Volodymyr Zelensky durante lo scontro alla Casa Bianca (S) e Donald Trump e Volodymyr Zelensky durante il loro dialogo oggi in Vaticano ... 🔗ansa.it

Trump e Zelensky alla Basilica di San Pietro: dialogo sulla pace prima dei funerali di Papa Francesco - Donald Trump e Volodymyr Zelensky si sono incontrati in Vaticano per un colloquio riservato di 15 minuti, a margine dei funerali di Papa Francesco ... 🔗fanpage.it