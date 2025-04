David Juventus derby con l’Inter per il canadese i bianconeri aspettano questo segnale per dare il via all’assalto Novità

David Juventus, derby con l’Inter per il canadese: i bianconeri aspettano questo segnale per dare il via all’assalto. Novità sul futuro dell’attaccanteArrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda Jonathan David, centravanti in scadenza di contratto con il Lille che piace moltissimo anche al calciomercato Juventus.Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sulle tracce del canadese c’è anche l’Inter, che però aspetta un po’ come tutte uno sconto: stando a quanto si apprende dal giornalista è possibile che una volta fatto il giro di tutti i club interessati il giocatore possa abbassare le proprie richieste. .com Juventusnews24.com - David Juventus, derby con l’Inter per il canadese: i bianconeri aspettano questo segnale per dare il via all’assalto. Novità Leggi su Juventusnews24.com conper il: iperil viasul futuro dell’attaccanteArrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda Jonathan, centravanti in scadenza di contratto con il Lille che piace moltissimo anche al calciomercato.Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sulle tracce delc’è anche, che però aspetta un po’ come tutte uno sconto: stando a quanto si apprende dal giornalista è possibile che una volta fatto il giro di tutti i club interessati il giocatore possa abbassare le proprie richieste. .com

