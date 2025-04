Holger Rune spiega il motivo del suo ritiro a Madrid contro Flavio Cobolli

Holger Rune a Madrid. Il danese, dopo essere tornato a vincere un titolo nel circuito ATP a distanza di due anni dall'ultima volta (ATP500 di Barcellona), puntava a confermarsi come uno dei riferimenti nel Masters1000 alla Caja Magica. Le cose però sono andate diversamente.Rune, opposto a Flavio Cobolli, si è ritirato dopo aver perso il primo set 6-2 per un problema al ginocchio. Una criticità che il top-10 aveva manifestato apertamente a metà della prima frazione, richiedendo l'intervento del fisioterapista e sottoponendosi al trattamento nel Medical Time Out.Tuttavia, una volta resosi conto di non avere possibilità di andare oltre, il classe 2003 ha deciso di alzare bandiera bianca e di stringere la mano al proprio avversario. Posteriormente, il giocatore ha chiarito l'accaduto: "Purtroppo, mi sono leggermente girato il ginocchio durante il riscaldamento e l'ho avvertito durante la partita.

