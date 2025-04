Tragico epilogo la base jumper scomparsa è stata ritrovata morta

base jumper russa di 56 anni dispersa da ieri, venerdì 25 aprile. L'allarme era scattato dopo il mancato rientro dal suo lancio in tuta alare dal Monte Brento, una delle mete più ambite dagli appassionati di sport estremi.Il corpo della. Bresciatoday.it - Tragico epilogo: la base jumper scomparsa è stata ritrovata morta Leggi su Bresciatoday.it Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche dellarussa di 56 anni dispersa da ieri, venerdì 25 aprile. L'allarme era scattato dopo il mancato rientro dal suo lancio in tuta alare dal Monte Brento, una delle mete più ambite dagli appassionati di sport estremi.Il corpo della.

