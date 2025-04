Retegui Juventus ci risiamo Due anni fa il primo incontro e un rimpianto costava solo 10 milioni

Retegui, attaccante. Leggi su Calciomercato.com Certe storie iniziano quando nessuno le prende ancora sul serio. è la primavera del 2023 e in Italia si fa il nome di Mateo, attaccante.

Vlahovic, ci risiamo: dalla Serbia altra stoccata alla Juventus - L’attaccante serbo non gioca con i bianconeri, ma il ct Stojkovic lo ha convocato per la Nations League: nuova stoccata Ventitré minuti giocati. Ventitré minuti in tre gare, sono i numeri delle ultime uscite del calciatore con l’ingaggio più elevato della Serie A. Dusan Vlahovic ha perso la Juventus o meglio la Juventus ha deciso di fare a meno di lui. Vlahovic, ci risiamo: dalla Serbia altra stoccata alla Juventus (LaPresse) – Calciomercato. 🔗calciomercato.it

La Juventus ha il piano per Retegui: affare col doppio scambio - La Juventus a caccia di un bomber, i bianconeri mettono nel mirino Retegui: l’operazione che può sbloccare tutto Le grandi partite sono lo scenario in cui i grandi giocatori si esaltano e possono diventare protagonisti. Ne vedremo delle belle in Juventus-Atalanta, sfida di alta classifica che negli ultimi giorni è diventata anche qualcosa di più. Duello suggestivo tra bianconeri e nerazzurri che mette in palio punti pesantissimi, forse anche in ottica primato, e che riserva non pochi spunti di interesse a livello di calciomercato. 🔗rompipallone.it

DIRETTA Serie A, Juventus-Atalanta 0-1: La sblocca Retegui su rigore – LIVE - Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra i bianconeri di Thiago Motta e i nerazzurri di Gasperini in tempo reale La Juventus ospita l’Atalanta a Torino nel posticipo domenicale valido per la 28esima giornata del campionato di Serie A, decimo turno del girone di ritorno. Una sfida dal sapore europeo che mette in palio punti preziosi per la corsa Champions e addirittura per tentare la rimonta scudetto che sarà diretta dall’arbitro Sozza della sezione di Seregno. 🔗calciomercato.it

Retegui-Juventus, ci risiamo. Due anni fa il primo incontro e un rimpianto: costava solo 10 milioni - Certe storie iniziano quando nessuno le prende ancora sul serio. è la primavera del 2023 e in Italia si fa il nome di Mateo Retegui, attaccante con la garra argentina. 🔗calciomercato.com

Tuttosport - La Juventus cerca due bomber: scatto Retegui, le alternative e una sorpresa. E per il vice è Lucca-Krstovic - Novità sul borsino centravanti per la Juventus. La squadra oggi di Tudor avrà in futuro un reparto offensivo ben diverso da quello attuale. I due numeri 9 presenti. 🔗msn.com

Retegui piace alla Juve: l'Atalanta chiede 60 milioni di euro - Advertising Vlahovic verso l’addio alla Juventus: il Fenerbahçe osserva Il futuro di Dusan Vlahovic si fa sempre più distante dalla Juventus. Nonostante l’arrivo di Igor Tudor… Leggi ... 🔗informazione.it