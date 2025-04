Ancelotti lascia Mbappé in panchina per la finale di Coppa del Re contro il Barcellona

Ancelotti lascia Mbappé in panchina per la finale di Coppa del Re contro il Barcellona.Decisione mediatamente clamorosa di Carlo Ancelotti per la finale di Coppa del Re contro il Barcellona in programma questa sera alle ore 22. L’allenatore emiliano ha lasciato Mbappé in panchina. Il francese è apparso a dir poco rabbuiato quando è sceso dal bus del club. Ancelotti ha scelto lo stesso assetto della scorsa stagione con Bellingham alle spalle di Vinicius e Rodrygo. Centrocampo a tre con Valverde, Tchouameni e Ceballos.Nel Barcellona Flick ha confermato Ferran Torres al centro dell’attacco, al posto di Lewandowski infortunato. Alle sua spalle, Yamal, Dani Olmo e Raphinha con De Jong e Pedri in mediana.Mbappé contestato, Figo: «I tifosi del Real Madrid hanno fischiato a tutti, anche a me. Non si senta diverso»In occasione del 25esimo Gala dei Laureus Awards Academy, evento in scena quest’oggi Palazzo di Cibeles, Luis Figo ha rilasciato una lunga intervista durante la quale si è soffermato sulle principali vicende calcistiche europee. Ilnapolista.it - Ancelotti lascia Mbappé in panchina per la finale di Coppa del Re contro il Barcellona Leggi su Ilnapolista.it inper ladidel Reil.Decisione mediatamente clamorosa di Carloper ladidel Reilin programma questa sera alle ore 22. L’allenatore emiliano hatoin. Il francese è apparso a dir poco rabbuiato quando è sceso dal bus del club.ha scelto lo stesso assetto della scorsa stagione con Bellingham alle spalle di Vinicius e Rodrygo. Centrocampo a tre con Valverde, Tchouameni e Ceballos.NelFlick ha confermato Ferran Torres al centro dell’attacco, al posto di Lewandowski infortunato. Alle sua spalle, Yamal, Dani Olmo e Raphinha con De Jong e Pedri in mediana.contestato, Figo: «I tifosi del Real Madrid hanno fischiato a tutti, anche a me. Non si senta diverso»In occasione del 25esimo Gala dei Laureus Awards Academy, evento in scena quest’oggi Palazzo di Cibeles, Luis Figo ha rito una lunga intervista durante la quale si è soffermato sulle principali vicende calcistiche europee.

