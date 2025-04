Giubileo degli Adolescenti a Roma oltre 120 mila giovani

Roma sono arrivati piu’ di 120 mila giovani per il Giubileo degli Adolescenti. Domenica in piazza San Pietro parteciperanno alla messa dei novendiali per il Papa defunto celebrata dal cardinale Parolin. Servizio di Alessio Orlandi Giubileo degli Adolescenti, a Roma oltre 120 mila giovani TG2000. Tv2000.it - Giubileo degli Adolescenti, a Roma oltre 120 mila giovani Leggi su Tv2000.it Proprio in questi giorni asono arrivati piu’ di 120per il. Domenica in piazza San Pietro parteciperanno alla messa dei novendiali per il Papa defunto celebrata dal cardinale Parolin. Servizio di Alessio Orlandi, a120TG2000.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lucca, mille giovani verso Roma: il Giubileo degli adolescenti diventa l’addio a Francesco - Lucca, 23 aprile 2025 – Oltre mille adolescenti della Diocesi lucchese in questi giorni partono per Roma. In queste ore per loro è arrivata la notizia che le iniziative legate al Giubileo degli Adolescenti restano confermate con il momento della preghiera della “Via Lucis“ del 25 aprile, le piazze dei “Dialoghi con la città“ di sabato 26, i pellegrinaggi alla Porta Santa e la Santa Messa. Per il momento di lutto è annullata la festa musicale al Circo Massimo prevista il 26. 🔗lanazione.it

A Roma con Carlo Acutis, sono quasi 500 i ragazzi della diocesi che parteciperanno al Giubileo degli adolescenti - Sono quasi 500 i ragazzi della diocesi di Perugia-Città della Pieve che parteciperanno al Giubileo degli adolescenti a Roma dal 25 al 27 aprile, per attraversare la Porta Santa, ricorrere al sacramento della riconciliazione, partecipare a incontri e alla festa per la canonizzazione di Carlo... 🔗perugiatoday.it

Oltre quattrocento ragazzi a Roma per il Giubileo degli adolescenti - Anche per la Chiesa piacentina-bobbiese questi giorni sono contrassegnati dalla preghiera di suffragio e di gratitudine a Dio per il dono che è stato papa Francesco. Dal 25 al 27 aprile si svolgerà il Giubileo degli adolescenti. Sono 415 i ragazzi e le ragazze in partenza con il?Servizio di... 🔗ilpiacenza.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Giubileo degli adolescenti, a Roma più di 120mila giovanissimi: Siamo cresciuti con papa Francesco; Giubileo degli Adolescenti: il Vademecum per i pellegrini in arrivo a Roma; Oltre quattrocento ragazzi a Roma per il Giubileo degli adolescenti; Giubileo degli Adolescenti 2025: date, eventi e programma. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Giubileo, oltre duemila giovani in pellegrinaggio a Roma: treno e 33 pullman - PADOVA - È sbarcato a Roma nel primo pomeriggio di ieri il pacifico esercito formato da oltre 2200 persone che prendono parte al Giubileo degli adolescenti. Una parte di loro, circa 500, ... 🔗ilgazzettino.it

Giubileo degli adolescenti, a Roma più di 120mila giovanissimi: "Siamo cresciuti con papa Francesco" - Allestite strutture di accoglienza al parco di Centocelle, alla Nuova Fiera di Roma, alla Cecchignola e al Santa Maria della Pietà ... 🔗romatoday.it

Giubileo degli adolescenti a Roma, oggi l’attraversamento della Porta Santa - Nella giornata di ieri oltre 500 partecipanti sono partiti da Lodi e Casale, domani la conclusione con la Messa in piazza San Pietro ... 🔗ilcittadino.it