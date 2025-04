Hamas propone la liberazione di tutti gli ostaggi e 5 anni di tregua Terminato summit in Oman Usa colloqui con Iran positivi

Tgcom24.mediaset.it - Hamas propone la liberazione di tutti gli ostaggi e 5 anni di tregua | Terminato summit in Oman, Usa: colloqui con Iran positivi Leggi su Tgcom24.mediaset.it "Quattro morti e 30 dispersi in attacco a Gaza". L'Onu: "Esaurite le nostre scorte alimentari nella Striscia"

Se ne parla anche su altri siti

Hamas propone la liberazione di tutti gli ostaggi e 5 anni di tregua | Al via in Oman il terzo round di colloqui Iran-Usa sul nucleare - "Quattro morti e 30 dispersi in attacco a Gaza". L'Onu: "Esaurite le nostre scorte alimentari nella Striscia" 🔗tgcom24.mediaset.it

Gaza, Hamas propone la liberazione di tutti gli ostaggi in cambio della fine della guerra: “Pronti a 5 anni di tregua” - Hamas si dice pronto a liberare tutti gli ostaggi israeliani e a firmare una tregua di cinque anni in cambio della fine della guerra. Una proposta che arriva mentre l'Onu denuncia il collasso umanitario nella Striscia e il bilancio delle vittime continua a salire. 🔗fanpage.it

Hamas propone liberazione di tutti gli ostaggi e 5 anni tregua - Hamas propone di liberare tutti gli ostaggi ancora a Gaza e si dice disposta cinque anni di tregua in cambio della fine della guerra. Lo ha detto un alto funzionario della milizia islamica all'Afp. 🔗quotidiano.net

Altre fonti ne stanno dando notizia

Guerra Israele, Hamas propone la liberazione di tutti gli ostaggi e 5 anni di tregua. LIVE; Hamas propone liberazione di tutti gli ostaggi e 5 anni tregua; Hamas propone il rilascio di tutti gli ostaggi per una tregua di 5 anni - La manifestazione del sabato per la liberazione degli ostaggi a Tel Aviv; Gaza: Hamas propone liberazione tutti ostaggi e 5 anni tregua. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Hamas propone il rilascio di tutti gli ostaggi per una tregua di 5 anni - Il presidente palestinese Abbas nomina il vice presidente dell'Olp, un passo verso la successione Il presidente palestinese, Mahmoud Abbas, ha nominato un suo vice nell'Organizzazione per la liberazio ... 🔗msn.com

Guerra Israele, Hamas propone la liberazione di tutti gli ostaggi e 5 anni di tregua. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele, Hamas propone la liberazione di tutti gli ostaggi e 5 anni di tregua. LIVE ... 🔗tg24.sky.it

Gaza, Hamas propone la liberazione di tutti gli ostaggi in cambio della fine della guerra: “Pronti a 5 anni di tregua” - Hamas si dice pronto a liberare tutti gli ostaggi israeliani e a firmare una tregua di cinque anni in cambio della fine della guerra ... 🔗fanpage.it