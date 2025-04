La delegazione di Mediterranea ai funerali del Papa A noi migranti diceva siamo tutti fratelli

Repubblica.it - La delegazione di Mediterranea ai funerali del Papa. “A noi migranti diceva: siamo tutti fratelli” Leggi su Repubblica.it A guidarla don Mattia Ferrari, “l’enfant terrible” a cui capitava che chiedesse di guidare la preghiera. “Ho fede e questo non è un addio. Mancano la sua voce, i suoi gesti”

Papa: Bruni, Argentina prima delegazione a funerali Pontefice - Città del Vaticano (Vaticano), 25 apr. (LaPresse) – "Sarà la delegazione Argentina guidata dal presidente Javier Milei in prima fila ai funerali di Papa Francesco". Lo ha fatto sapere il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, in un briefing coi giornalisti. Le delegazioni dei Capi di Stato saranno a destra dell'altare. Dopo l'Argentina ci sarà l'Italia.

Un po' di Pd da Conte. Schlein non sarà all’evento M5s, presente una delegazione - Esserci o non esserci, oggi, dal Pd, alla manifestazione no-Rearm con il leader Cinque Stelle Giuseppe Conte (che non a caso, a intermitten... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗ilfoglio.it

M5s,Schlein: Pd domani alla manifestazione con una delegazione - Gattatico (RE), 4 apr. (askanews) – “Domani il Partito democratico parteciperà con una delegazione alla manifestazione del Movimento 5 Stelle. Non siamo d’accordo su tutto, ma ci sono molti punti comuni”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine del seminario organizzato dal gruppo del Pd della Camera, al Museo Casa Cervi a Gattatico in provincia di Reggio Emilia. “Ad esempio, abbiamo una forte critica rispetto alla prospettiva di corsa al riarmo dei 27 singoli Stati – ha proseguito Schlein -. 🔗ildenaro.it

