Verissimo il dramma di Gabriella Carlucci da Toffanin Un incidente mortale

Gabriella Carlucci è stata ospite a Verissimo, il programma d'intrattenimento televisivo di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Nel corso della lunga intervista, la sorella di Milly ha parlato del suo grave incidente.: A 21 anni ero in Messico e abbiamo avuto un incidente mortale per il mio fidanzato. I miei genitori erano in Italia, le mie sorelle a Los Angeles, e io ero da sola a Città del Messico. Hanno perso le mie tracce per 10 giorni, io mi sono risvegliata in ospedale e ho chiamato le mie sorelle per dire che avevo avuto un incidente. Mia sorella mi ha detto: 'Lascia tutto e vieni a Los Angeles'"."Mi si era rotta l’orbita destra, tutto il naso, trinciato il nervo facciale, completamente sfigurata - ha proseguito -. Il chirurgo ci disse: 'Metto a posto quello che posso, ma tu dovrai fare una seconda operazione per rimettere a posto il tuo naso'. Liberoquotidiano.it - Verissimo, il dramma di Gabriella Carlucci da Toffanin: "Un incidente mortale" Leggi su Liberoquotidiano.it è stata ospite a, il programma d'intrattenimento televisivo di Canale 5 condotto da Silvia. Nel corso della lunga intervista, la sorella di Milly ha parlato del suo grave.: A 21 anni ero in Messico e abbiamo avuto unper il mio fidanzato. I miei genitori erano in Italia, le mie sorelle a Los Angeles, e io ero da sola a Città del Messico. Hanno perso le mie tracce per 10 giorni, io mi sono risvegliata in ospedale e ho chiamato le mie sorelle per dire che avevo avuto un. Mia sorella mi ha detto: 'Lascia tutto e vieni a Los Angeles'"."Mi si era rotta l’orbita destra, tutto il naso, trinciato il nervo facciale, completamente sfigurata - ha proseguito -. Il chirurgo ci disse: 'Metto a posto quello che posso, ma tu dovrai fare una seconda operazione per rimettere a posto il tuo naso'.

