Gabriella Carlucci ricorda l’incidente in Messico a Verissimo ‘Il mio fidanzato morì sfigurato il mio volto’

Gabriella Carlucci si confessa a cuore aperto nello studio di Verissimo nella puntata di sabato 26 aprile. Oggi, la sorella della conduttrice di Ballando con le stelle, per anni volto della televisione italiana (due volte presentatrice di Sanremo), si descrive come "in una fase molto creativa", sospinta dall'energia del suo segno zodiacale, i Pesci, ma soprattutto dal suo ascendente Ariete che, dice, "mi rende determinata e tosta".Il terribile incidente in MessicoNel corso dell'intervista, Gabriella ha ripercorso non solo i successi televisivi, ma anche le difficoltà personali che hanno segnato profondamente il suo percorso. Tra queste, il ricordo straziante dell'incidente in Messico, in cui perse il fidanzato a soli 21 anni: "Quando il mio fidanzato è morto è stata una tragedia", ha raccontato, spiegando come quel trauma sia stato seguito da un lungo calvario medico per riparare le fratture al viso subite nell'impatto.

