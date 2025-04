Frattesi in Inter Roma contro il passato e il… futuro Partita speciale

Frattesi affronta domani il suo passato e forse il futuro. In Inter-Roma sarà titolare e avrà un compito importantissimo per Simone Inzaghi. passato – Davide Frattesi sarà titolare in Inter-Roma e sarà affiancato da Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella. Sostituirà lo squalificato Henrikh Mkhitaryan e avrà perciò enormi responsabilità nel ruolo di mezzala destra del centrocampo. Il calciatore affronterà il suo passato soprattutto, perché è difficile dimenticare la sua esperienza a Roma. Prima alla Lazio nel Settore Giovanile, poi proprio alla Roma dove ha giocato un campionato Under-17 e due stagioni con la Primavera. Nel 2017 fu ceduto al Sassuolo nello scambio con Gregoire Defrel e dal club nero-verde l’Inter acquistò quasi due anni fa il giocatore.Frattesi tra le difficoltà e il futuro!futuro – In questa stagione Frattesi vanta ben 43 presenze per ora, tra cui 26 in campionato con soli 1052 minuti in campo. Inter-news.it - Frattesi, in Inter-Roma contro il passato e il… futuro? Partita speciale Leggi su Inter-news.it Davideaffronta domani il suoe forse il. Insarà titolare e avrà un compito importantissimo per Simone Inzaghi.– Davidesarà titolare ine sarà affiancato da Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella. Sostituirà lo squalificato Henrikh Mkhitaryan e avrà perciò enormi responsabilità nel ruolo di mezzala destra del centrocampo. Il calciatore affronterà il suosoprattutto, perché è difficile dimenticare la sua esperienza a. Prima alla Lazio nel Settore Giovanile, poi proprio alladove ha giocato un campionato Under-17 e due stagioni con la Primavera. Nel 2017 fu ceduto al Sassuolo nello scambio con Gregoire Defrel e dal club nero-verde l’acquistò quasi due anni fa il giocatore.tra le difficoltà e il– In questa stagionevanta ben 43 presenze per ora, tra cui 26 in campionato con soli 1052 minuti in campo.

