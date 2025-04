Delap Juve possibile svolta il Manchester United cambia obiettivo per l’attacco Tutte le novità in vista dell’estate

Delap Juve, possibile svolta: il Manchester United cambia obiettivo per l'attacco? Tutte le novità in vista della prossima sessione estiva di mercatoUna grande concorrente in vista della prossima sessione estiva potrebbe abbandonare la pista che porta a Liam Delap, attaccante di proprietà dell'Ipswich Town e da qualche settimana nel mirino del mercato Juve.Si tratta del Manchester United che, stando a quanto riportato da Sky Sport UK, avrebbe un altro obiettivo per rinforzare il proprio reparto offensivo: si tratta di

Conte Juve (Gazzetta), il sogno dei tifosi è ancora possibile! Lo scenario sulla panchina in vista della prossima stagione - di Redazione JuventusNews24Conte Juve (Gazzetta dello Sport), il sogno dei tifosi bianconeri è ancora possibile! Lo scenario sulla panchina in vista della prossima stagione La Juventus nel corso delle prossime ore formalizzerà l’esonero di Thiago Motta e il conseguente cambio di allenatore, con Igor Tudor che è pronto a firmare un contratto fino a fine stagione con opzione a favore del club bianconero. 🔗juventusnews24.com

Infortunio Gatti, difensore ancora fermo ai box: quando è fissato il rientro del centrale della Juve. La possibile data - di Redazione JuventusNews24Infortunio Gatti, il difensore bianconero ancora fermo ai box: quando è fissato il rientro del giocatore di proprietà della Juve. Ecco la possibile data La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha dedicato uno spazio anche ai calciatori della Juve attualmente infortunati e fermi ai box proprio nel momento cruciale della stagione. Tra questi c’è anche Federico Gatti. Il difensore che si è infortunato nel match col Genoa e ha già saltato la trasferta di Roma chiaramente non sarà a disposizione nemmeno per il Lecce. 🔗juventusnews24.com

Ederson Juve: i bianconeri vogliono affondare sul brasiliano, ma sarà fondamentale una condizione. Il possibile scenario - di Redazione JuventusNews24Ederson Juve: Giuntoli vorrebbe colorare di bianconero il centrocampista dell’Atalanta, ma la squadra di Thiago Motta deve ottenere quel traguardo sportivo La trattativa per portare Ederson alla Juve è una missione fattibile. A sostenerlo ci ha pensato l’edizione odierna di Tuttosport. Il centrocampista brasiliano interessa molto alla società bianconera, che vorrebbe affondare sul numero 13 dell’Atalanta. 🔗juventusnews24.com

Delap Juve: cosa cambia dopo la retrocessione dell’Ipswich. C’è un’importante novità di mercato sull’attaccante - Delap Juve: come cambia il suo futuro dopo la retrocessione dell’Ipswich. C’è un’importante novità di mercato sull’attaccante La retrocessione in Championship maturata aritmeticamente oggi dall’Ipswic ... 🔗juventusnews24.com

Delap Juve: fissato il prezzo per arrivare all’attaccante! Ma spunta un ostacolo per il colpo estivo, cosa potrebbe accadere - Delap Juve: ecco il prezzo per arrivare all’attaccante! C’è un ostacolo per il colpo estivo, cosa potrebbe succedere Secondo quanto riportato dal Telegraph, ci sarebbe una bella concorrenza per il cal ... 🔗juventusnews24.com

Juventus-Osimhen, adesso è impossibile? La possibile svolta - Osimhen Juve, il problema Decreto Crescita Secondo ... (il BiancoNero) Su altre testate Il Napoli vuole chiudere il prima possibile il capitolo che riguarda Victor Osimhen. E dunque il centravanti ... 🔗informazione.it