Il viaggio della giovane rapinatrice finisce nella toilette del treno

nella toilette di un treno partito da Monaco di Baviera e diretto a Venezia Santa Lucia. Il riferimento è alla vicenda di una 34enne romena, con numerosi precedenti di polizia alle spalle, fermata per un controllo da parte della polizia alla frontiera del Brennero. Bresciatoday.it - Il viaggio della giovane rapinatrice finisce nella toilette del treno Leggi su Bresciatoday.it La sua libertà è di fatto finitadi unpartito da Monaco di Baviera e diretto a Venezia Santa Lucia. Il riferimento è alla vicenda di una 34enne romena, con numerosi precedenti di polizia alle spalle, fermata per un controllo da partepolizia alla frontiera del Brennero.

