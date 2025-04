Jannik Sinner sul suo ritorno Le prime partite saranno molto difficili

Jannik Sinner per la vicenda “Clostebol”. Il n.1 del mondo, costretto ai box per quanto deciso nell’accordo tra i suoi legali alla WADA, presto farà ritorno sul campo.In questi giorni, a Montecarlo, il pusterese ha effettuato una serie di allenamenti, prima confrontandosi con l’amico britannico Jack Draper (n.6 del mondo) e poi con la giovane promessa norvegese Nicolai Budkov Kjær, tra i tennisti più interessanti del panorama giovanile. A sentire le testimonianze di chi ha potuto scambiare con lui, il livello di gioco è sempre altissimo.Tuttavia, la vera incognita sarà quella legata al ritmo partita e alla gestione agonistica della stessa. Tre mesi non sono pochi e ritornare a fare quello che si faceva prima non è così scontato. Oasport.it - Jannik Sinner sul suo ritorno: “Le prime partite saranno molto difficili” Leggi su Oasport.it Il conto alla rovescia sta per terminare. Il 4 maggio alle 23.59 scadrà il termine della sospensione diper la vicenda “Clostebol”. Il n.1 del mondo, costretto ai box per quanto deciso nell’accordo tra i suoi legali alla WADA, presto faràsul campo.In questi giorni, a Montecarlo, il pusterese ha effettuato una serie di allenamenti, prima confrontandosi con l’amico britannico Jack Draper (n.6 del mondo) e poi con la giovane promessa norvegese Nicolai Budkov Kjær, tra i tennisti più interessanti del panorama giovanile. A sentire le testimonianze di chi ha potuto scambiare con lui, il livello di gioco è sempre altissimo.Tuttavia, la vera incognita sarà quella legata al ritmo partita e alla gestione agonistica della stessa. Tre mesi non sono pochi e ritornare a fare quello che si faceva prima non è così scontato.

