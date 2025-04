ElleErre rilancia Vuless Capì con Lortex la versione 2 0 arriva il 29 aprile

Vuless Capì” lo stesso giorno dell’uscita ufficiale, ElleErre torna con una nuova versione del pezzo: “Vuless Capì 2.0”, disponibile dal 29 aprile su etichetta Hopeland su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica.La nuova edizione: “Vuless Capì 2.0”Questa nuova edizione del brano mantiene intatta la produzione originale firmata da Lord Bart. Come pure si arricchisce con l’energia e il carisma di Lortex, artista di punta della scuderia Sony/Epic Records, premiato con il disco di platino per la hit “Mia”. La sua strofa inedita aggiunge profondità e contrasto emotivo, offrendo un punto di vista alternativo sulla narrazione del brano, senza snaturarne l’identità musicale. Spettacolo.periodicodaily.com - ElleErre rilancia “Vuless Capì” con Lortex: la versione 2.0 arriva il 29 aprile Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com Dopo aver emozionato il pubblico a Casa Sanremo 2025, dove ha presentato in anteprima il suo brano “” lo stesso giorno dell’uscita ufficiale,torna con una nuovadel pezzo: “2.0”, disponibile dal 29su etichetta Hopeland su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica.La nuova edizione: “2.0”Questa nuova edizione del brano mantiene intatta la produzione originale firmata da Lord Bart. Come pure si arricchisce con l’energia e il carisma di, artista di punta della scuderia Sony/Epic Records, premiato con il disco di platino per la hit “Mia”. La sua strofa inedita aggiunge profondità e contrasto emotivo, offrendo un punto di vista alternativo sulla narrazione del brano, senza snaturarne l’identità musicale.

Se ne parla anche su altri siti

Atalanta-Lazio 0-1, cade ancora la Dea: Isaksen rilancia Baroni - Tra i tanti big match di questa trentunesima giornata di Serie A, alle ore 18 è andata in scena Atalanta-Lazio, terminata sull’1-0 grazie al gol di Isaksen, bravo ad approfittare di una dormita della difesa bergamasca. Con questo successo i biancocelesti salgono a quota 55 punti, reagendo dopo tre partite senza vittoria. Continua invece il momento opaco della formazione di Gasperini, alla terza sconfitta consecutiva senza trovare la rete. 🔗sololaroma.it

Audi rilancia in Cina: a Shanghai debutta l’elettrico high-tech con l’E5 Sportback - l’AUDI E5 Sportback è l’auto che vuole ridefinire il futuro, almeno in Cina. Al Salone di Shanghai 2025, la casa di Ingolstadt ha svelato cinque nuovi modelli per il mercato asiatico, di cui la E5 è il simbolo più potente, anche perché porta al debutto un marchio con nuovi stilemi: AUDI, in maiuscolo e senza logo, pensato esclusivamente per il mercato del Dragone. Un’operazione culturale, prima ancora che industriale. 🔗ilfattoquotidiano.it

Donald Trump rilancia i dazi contro la Cina: imposte americane al 104% - Aumenta la tensione tariffaria. I nuovi dazi americani alla Cina sono scattati da poche ore. Pechino è quindi al momento soggetta a tariffe complessive del 104%. All’inizio, Donald Trump aveva comminato al Dragone un 20%. Poi, in occasione dei dazi reciproci, era stato aggiunto un ulteriore 34%. Nel momento in cui la Cina ha scelto la strada della ritorsione, la Casa Bianca aveva quindi minacciato un 50% aggiuntivo, se la Repubblica popolare non avesse fatto marcia indietro entro l’8 aprile: una marcia indietro che non c’è stata e che ha quindi portato Trump a procedere con nuovi dazi. 🔗panorama.it