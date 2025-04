Rivali della Premier League in competizione per firmare il difensore

firmare almeno un difensore centrale quest’estate e l’ex giocatore Marc Guehi è nella loro lista di possibili obiettivi. Ma completare un accordo non sarà semplice in quanto stanno affrontando una significativa competizione per la firma del capitano del Crystal Palace.Crystal Palace potrebbe essere costretto a incassare su Guehi quest’estate, dato che il suo contratto si esaurisce nel 2026. E ciò significherebbe che probabilmente avrebbero dovuto accettare un’offerta significativamente ridotta, soprattutto rispetto a quelle che hanno respinto da Newcastle prima dell’inizio della stagione 2024-25.Comprensibilmente, i club sono avvisati di questa possibilità e in Premier League ci sono almeno tre pretendenti per l’Inghilterra International. Leggi su Justcalcio.com Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:Il Chelsea cercherà dialmeno uncentrale quest’estate e l’ex giocatore Marc Guehi è nella loro lista di possibili obiettivi. Ma completare un accordo non sarà semplice in quanto stanno affrontando una significativaper la firma del capitano del Crystal Palace.Crystal Palace potrebbe essere costretto a incassare su Guehi quest’estate, dato che il suo contratto si esaurisce nel 2026. E ciò significherebbe che probabilmente avrebbero dovuto accettare un’offerta significativamente ridotta, soprattutto rispetto a quelle che hanno respinto da Newcastle prima dell’iniziostagione 2024-25.Comprensibilmente, i club sono avvisati di questa possibilità e inci sono almeno tre pretendenti per l’Inghilterra International.

