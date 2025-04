Il corteo funebre Lacrime tra i tesori di Roma È stato un leader della fede

Roma, 26 aprile 2025 – Il segno di Francesco è in quella bara semplice di legno chiaro, la gente al passaggio si commuove, dopo il silenzio dell’attesa si sente gridare viva il Papa, qui in via Acciaioli, oltre il Tevere (sorvegliatissimo), che diventa un confine anche simbolico. Parte un lungo applauso, in sottofondo un suono di campane.Il corteo funebre di Jorge Mario Bergoglio non procede a passo d’uomo, come era stato annunciato, e la gente resta un po’ spiazzata. Alzano tutti i telefonini per rendere eterno quel momento, ma c’è più commozione che curiosità. Ci sono dirette in tutte le lingue del mondo. Ci sono persone che hanno conquistato un posto in prima fila aspettando per ore, il servizio d’ordine fatica a contenere la folla oltre lo sbarramento, il nastro di plastica fa quel che può: “No signora non si può mettere lì, davanti all’ambulanza”. Quotidiano.net - Il corteo funebre. Lacrime tra i tesori di Roma. “È stato un leader della fede” Leggi su Quotidiano.net , 26 aprile 2025 – Il segno di Francesco è in quella bara semplice di legno chiaro, la gente al passaggio si commuove, dopo il silenzio dell’attesa si sente gridare viva il Papa, qui in via Acciaioli, oltre il Tevere (sorvegliatissimo), che diventa un confine anche simbolico. Parte un lungo applauso, in sottofondo un suono di campane.Ildi Jorge Mario Bergoglio non procede a passo d’uomo, come eraannunciato, e la gente resta un po’ spiazzata. Alzano tutti i telefonini per rendere eterno quel momento, ma c’è più commozione che curiosità. Ci sono dirette in tutte le lingue del mondo. Ci sono persone che hanno conquiun posto in prima fila aspettando per ore, il servizio d’ordine fatica a contenere la folla oltre lo sbarramento, il nastro di plastica fa quel che può: “No signora non si può mettere lì, davanti all’ambulanza”.

