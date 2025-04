Amici 2025 il serale eliminati chi è stato eliminato oggi 26 aprile

Amici 2025, il serale: eliminati, chi è stato eliminato oggi, 26 aprileAmici 2025 serale eliminati – Chi è stato eliminato oggi, sabato 26 aprile, nel corso della sesta puntata di Amici 2025, il serale? Il primo eliminato provvisorio è Nicolò. La seconda manche vede vincere invece i PettiLo ed è Chiara a finire al ballottaggio finale. Anche la terza manche viene vinta da Zerbi-Celentano e Trigno è il terzo eliminato provvisorio. Al ballottaggio finale finiscono Chiara e Trigno, mentre Nicolò torna in gioco.AllieviQuali sono gli allievi ammessi al serale di Amici 2025? Si tratta di 16 allievi. Ecco tutti i cantanti ammessi al serale:Antonia (canto)Chiamamifaro (canto)Jacopo Sol (canto)Nicolò (canto)Senza Cri (canto)Alessia (danza)Asia (danza)Chiara (danza)Dandy (danza)Daniele (danza)Francesca (danza)Raffaella (danza)Francesco (danza)Amici 2025, il serale: eliminati, come funzionaAbbiamo visto gli eliminati della sesta puntata del serale di Amici 2025, ma come funziona il talent show di Canale 5? Anche quest’anno, la gara sarà caratterizzata dalla sfida tra tre squadre, guidate ciascuna da due professori (uno di canto e uno di ballo) che si portano dietro gli allievi scelti e seguiti durante la fase di scuola. Tpi.it - Amici 2025, il serale: eliminati, chi è stato eliminato oggi, 26 aprile Leggi su Tpi.it , il, chi è, 26– Chi è, sabato 26, nel corso della sesta puntata di, il? Il primoprovvisorio è Nicolò. La seconda manche vede vincere invece i PettiLo ed è Chiara a finire al ballottaggio finale. Anche la terza manche viene vinta da Zerbi-Celentano e Trigno è il terzoprovvisorio. Al ballottaggio finale finiscono Chiara e Trigno, mentre Nicolò torna in gioco.AllieviQuali sono gli allievi ammessi aldi? Si tratta di 16 allievi. Ecco tutti i cantanti ammessi al:Antonia (canto)Chiamamifaro (canto)Jacopo Sol (canto)Nicolò (canto)Senza Cri (canto)Alessia (danza)Asia (danza)Chiara (danza)Dandy (danza)Daniele (danza)Francesca (danza)Raffaella (danza)Francesco (danza), il, come funzionaAbbiamo visto glidella sesta puntata deldi, ma come funziona il talent show di Canale 5? Anche quest’anno, la gara sarà caratterizzata dalla sfida tra tre squadre, guidate ciascuna da due professori (uno di canto e uno di ballo) che si portano dietro gli allievi scelti e seguiti durante la fase di scuola.

