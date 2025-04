Marc Marquez e Quartararo faccia a faccia dopo la caduta nella Sprint a Jerez 8220No no no82308221

nella mixed zone di Jerez dopo la Sprint, il francese scagiona lo spagnolo: spiega cosa è successo alla sua moto durante quel sorpasso e perché è caduto. Leggi su Fanpage.it La conversazione tra i due piloti è avvenutamixed zone dila, il francese scagiona lo spagnolo: spiega cosa è successo alla sua moto durante quel sorpasso e perché è caduto.

Su questo argomento da altre fonti

LIVE MotoGP, GP Spagna 2025 in DIRETTA: Quartararo sorprende nella FP2, Bagnaia cade e dietro a Marc Marquez - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.41 Marc Marquez ora spinge e ci sono intertempi record. 10.41 Giri lenti per Marc Marquez finora in 1:40 alto, per quanto riguarda Bagnaia gomme forse ancora fredde. 10.40 Nel frattempo giro lento di Marc Marquez in 1:39.119, condizionato chiaramente anche dalle bandiere gialle per la caduta di Bagnaia. 10.39 Stava spingendo Pecco, ma la Rossa non gli ha dato stabilità nella percorrenza di curva-7. 🔗oasport.it

LIVE MotoGP, Test Sepang 2025 in DIRETTA: Morbidelli svetta davanti a Quartararo. Bagnaia cade, problema tecnico per Marc Marquez - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.39 Nuovamente sul tracciato anche Quartararo e Bagnaia, per cui l’attività riprende in maniera interessante. 09.37 Nel frattempo tornano in pista Marco Bezzecchi con l’Aprilia, attualmente undicesimo, e Marc Marquez con la Ducati. Risolti i problemi tecnici dalla scuderia di Borgo Panigale. 09.36 Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Jorge Martin. Il campione del mondo in carica, caduto ieri nel corso del primo giorno di prove sull’Aprilia, ha riportato una doppia frattura alla mano destra e al piede sinistro. 🔗oasport.it

Griglia di partenza MotoGP, GP Qatar 2025: Marc Marquez in pole, Bagnaia caduto, sorpresa Quartararo - Oggi si sono disputate le qualifiche del GP del Qatar 2025, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Lusail. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la Sprint Race di oggi pomeriggio (la gara su distanza accorciata) e per il Gran Premio di domani (sui canonici 110 chilometri circa). Marc Marquez ha conquistato la pole position del GP del Qatar, firmando uno spettacolare giro conclusivo con cui è riuscito a lasciarsi alle spalle il fratello Alex Marquez. 🔗oasport.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Marc Marquez e Quartararo faccia a faccia dopo la caduta nella Sprint a Jerez: No, no, no...; Cercatelo voi, un titolo, per la 8a vittoria (su 9) di Marquez a Jerez; Marc Marquez immenso, vince la Sprint al GP Spagna: secondo Alex, terzo Bagnaia. Cade Quartararo; Video MotoGP, Marc Marquez e Pecco Bagnaia faccia a faccia. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Marc Marquez e Quartararo faccia a faccia dopo la caduta nella Sprint a Jerez: “No, no, no…” - La conversazione tra i due piloti è avvenuta nella mixed zone di Jerez dopo la Sprint, il francese scagiona lo spagnolo: spiega cosa è successo alla ... 🔗fanpage.it

Marc Marquez spiega l’attacco a Fabio Quartararo che fa un’ammissione - Parlano i due fratelli Marc e Alex Marquez e Fabio Quartararo al termine della gara sprint del Gran Premio di Spagna. 🔗msn.com

MotoGP | Marc Márquez: "Voglio sempre di più e a volte esagero. Devo controllarmi" - Il dominio di Marc Márquez continua in questa stagione 2025 di MotoGP, nella quale è andato ad ottenere perentoriamente un'altra vittoria in gara Sprint. 🔗it.motorsport.com