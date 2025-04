Truffa ai danni di un anziana donna di Spoltore arrestati due giovani

giovani, di 19 anni, in flagranza per Truffa aggravata in concorso ai danni di un’anziana signora di Spoltore.La donna, 88 anni, è stata contattata al telefono da un uomo che, fingendosi il nipote, le ha raccontato di dover effettuare dei bonifici. Ilpescara.it - Truffa ai danni di un'anziana donna di Spoltore, arrestati due giovani Leggi su Ilpescara.it I carabinieri di Pescocostanzo arrestano due, di 19 anni, in flagranza peraggravata in concorso aidi un’signora di.La, 88 anni, è stata contattata al telefono da un uomo che, fingendosi il nipote, le ha raccontato di dover effettuare dei bonifici.

