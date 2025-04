La delegazione di Mediterranea con Saviano ai funerali del Papa Era luce in un buio di codardia

Repubblica.it - La delegazione di Mediterranea con Saviano ai funerali del Papa: “Era luce in un buio di codardia” Leggi su Repubblica.it Il selfie dello scrittore in piazza: “Insieme per salutare Francesco, a portare gratitudine per la sua costante lotta contro le bugie sulle navi delle Ong”. A guidare il gruppo il cappellano di bordo don Mattia Ferrari, che il Pontefice chiamava “enfant terrible”: “Mancano la.

