MotoGP GP Spagna Bagnaia a caccia del riscatto dopo le parole di Dall’Igna

Spagna di MotoGP culminerà domani con la gara domenicale. La sprint odierna, che ha visto partire Fabio Quartararo dalla pole position per poi cadere, è andata a Marc Marquez. Lo spagnolo della Ducati appare inarrestabile e a Jerez ha collezionato la quinta vittoria sprint consecutiva. Secondo posto ad Alex Marquez, mentre a chiudere il podio è stato Francesco Bagnaia. Proprio l'italiano è al centro dell'attenzione mediatica, con Dall'Igna che ha dichiarato: "Onestamente mi aspettavo un po' di più da Pecco, ma il terzo posto è importante. Lui nelle Sprint ha sempre qualche difficoltà e dovremo lavorare per risolvere, domani la gara sarà differente come spesso accade. Lui la domenica è sempre più performante". Luigi Dall'Igna Italian manager and engineer. Former manager of Aprilia Racing during Free Practice MotoGP Grand Prix of Italy, MotoGP World Championship in Mugello, Italy, June 09 2023GLI ULTIMI RISULTATIAl momento, il Mondiale piloti è dominato da Marquez, che ha vinto tutte le gare eccetto quella del Gran Premio degli Stati Uniti.

