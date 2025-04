Juan Jesus si sposa la proposta alla sua Fabiana le immagini dolcissime – VIDEO

Juan Jesus si sposerà con la sua Fabiana. Sui social il difensore ha pubblicato le immagini della proposta ufficiale alla dolce metà Un momento molto romantico e tenero quello che Juan Jesus, difensore del Napoli, ha voluto condividere sui propri social. Attraverso un VIDEO, il difensore partenopeo ha fatto sapere di aver chiesto la mano della sua Fabiana, che ha accettato la proposta del calciatore.“Ed è con te che voglio trascorrere tutti i miei giorni. Grazie a te ho scoperto cose nuove su di me, sul mondo, sull’amore. Mai hai dato pace nel cuore e serenità nella vita. Con questo sì inizia un altro bellissimo capitolo nella nostra storia. Con la nostra complicità di sempre continueremo ad essere amici, fidanzati e presto. marito e moglie. Te amo. 22/03/2025”.Con queste parole, il difensore ha annunciato la lieta notizia con tutti i suoi followers e amici. Spazionapoli.it - Juan Jesus si sposa, la proposta alla sua Fabiana: le immagini dolcissime – VIDEO Leggi su Spazionapoli.it si sposerà con la sua. Sui social il difensore ha pubblicato ledellaufficialedolce metà Un momento molto romantico e tenero quello che, difensore del Napoli, ha voluto condividere sui propri social. Attraverso un, il difensore partenopeo ha fatto sapere di aver chiesto la mano della sua, che ha accettato ladel calciatore.“Ed è con te che voglio trascorrere tutti i miei giorni. Grazie a te ho scoperto cose nuove su di me, sul mondo, sull’amore. Mai hai dato pace nel cuore e serenità nella vita. Con questo sì inizia un altro bellissimo capitolo nella nostra storia. Con la nostra complicità di sempre continueremo ad essere amici, fidanzati e presto. marito e moglie. Te amo. 22/03/2025”.Con queste parole, il difensore ha annunciato la lieta notizia con tutti i suoi followers e amici.

Approfondimenti da altre fonti

Juan Jesus si sposa: “Grazie Fabiana per questo ‘Sì’. Con te ho scoperto cose nuove” - Il post social del difensore del Napoli che annuncia l'imminente matrimonio dopo la proposta alla sua dolce metà 🔗golssip.it

Juan Jesus tratta il rinnovo, ma a decidere sarà Antonio Conte - Juan Jesus è vicino a rinnovare con il Napoli, tanto che starebbe trattando per restare per almeno un altro anno Juan Jesus è in scadenza di contratto con il Napoli e seppur sembrava non potesse rinnovare per scelta della società, ora invece le cose sembrano essere cambiate in meglio. Il calciatore brasiliano può rinnovare e […] L'articolo Juan Jesus tratta il rinnovo, ma a decidere sarà Antonio Conte proviene da DailyNews24. 🔗dailynews24.it

Juan Jesus ancora titolare contro l’Udinese, non c’è fretta per il recupero di Buongiorno (Sky Sport) - Gli ultimi aggiornamenti sulla possibile formazione titolare del Napoli contro l’Udinese dall’inviato di Sky Sport a Castel Volturno Francesco Modugno. Secondo il giornalista Juan Jesus ancora titolare. «Antonio Conte vive una situazione di assoluta tranquillità. Perché Juan Jesus, su cui c’erano perplessità da due mesi, vive una condizione psico fisica straordinaria. La previsione con l’Udinese è di un Juan Jesus ancora titolare con Rrahmani. 🔗ilnapolista.it

Approfondimenti da altre fonti

Napoli, Juan Jesus si sposa: il video della proposta di matrimonio; VIDEO – JUAN JESUS SI SPOSA: LE IMMAGINI DELLA PROPOSTA DI MATRIMONIO; FOTO Juan Jesus si sposa! Il toccante messaggio del difensore del Napoli; Napoli, ecco la famiglia Simeone: il Cholito insieme a papà Diego e al fratello Giuliano. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Napoli, Juan Jesus si sposa: il video della proposta di matrimonio - Una splendida notizia per Juan Jesus, il difensore brasiliano, al Napoli dal 2021, si sposa. Ad annunciarlo, tramite un post su Instagram, è lo stesso calciatore che è ormai prossimo ... 🔗msn.com

Juan Jesus si sposa: “Grazie Fabiana per questo ‘Sì’. Con te ho scoperto cose nuove” - Il post social del difensore del Napoli che annuncia l'imminente matrimonio dopo la proposta alla sua dolce metà ... 🔗golssip.it

Juan Jesus si sposa: il brasiliano annuncia il matrimonio sui social - Tramite il suo profilo Instagram il difensore del Napoli Juan Jesus ha annunciato il matrimonio con la sua compagna Fabiana Cervelli. Juan si è lasciato andare ad un messaggio bellissimo per ... 🔗tuttonapoli.net