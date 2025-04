Trump riparte da Roma dopo i funerali di Papa Francesco

Approfondimenti da altre fonti

Trump riparte da Roma dopo i funerali di Papa Francesco - Roma, 26 apr. (askanews) - Nelle immagini, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sale sull'Air Force One insieme alla moglie Melania per ripartire da Roma dopo aver partecipato al funerale di Papa Francesco a San Pietro. Trump ha avuto un colloquio con il leader russo Volodymyr Zelensky, un breve incontro nel silenzio della Basilica di San Pietro a margine della cerimonia per la morte del Pontefice. 🔗quotidiano.net

Mancini trascinatore, N’Dicka vale 30 milioni: la Roma riparte dalla difesa - Giorni preziosi per Ranieri per preparare la sua Roma ad un rush finale da paura, fatto di tanti scontri al vertice cruciali per la corsa alla prossima Champions League. Il tecnico studia nuove soluzione per sostituire Dybala, ma la certezza da cui potrà ripartire è senza dubbio la difesa. I numeri messi in mostra oggi da Il Messaggero sono piuttosto eloquenti: 13 gol subiti in 17 partite di Serie A da quando Sir Claudio siede sulla panchina giallorossa, laddove con Juric erano stati 14 in 8, uno score fondamentale nella rincorsa al 4° posto. 🔗sololaroma.it

Meloni e Vance a Roma: il secondo atto del dialogo con Trump per evitare la guerra commerciale - Oggi Roma diventa il palcoscenico di un incontro di alto livello tra la premier italiana Giorgia Meloni e il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance. Questo appuntamento segue di appena un giorno il vertice tra Meloni e il presidente americano Donald Trump, avvenuto ieri nello Studio Ovale della Casa Bianca a Washington. L’incontro di oggi rappresenta una sorta di “secondo atto” di un dialogo strategico, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra Italia e Stati Uniti, evitare una guerra commerciale tra USA e Unione Europea, e affrontare temi cruciali come la difesa e la cooperazione ... 🔗quotidiano.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Trump riparte da Roma dopo i funerali di Papa Francesco - Sale sull'Air Force One con la moglie Melania Roma, 26 apr. (askanews) - Nelle immagini, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sale sull'Air Force One insieme alla moglie Melania per ripartire ... 🔗msn.com

Trump, missione compiuta a Roma: funerali del Papa e incontro con Zelensky - Una 'missione' di 12 ore o poco più, Donald Trump riparte da Roma dopo i funerali di Papa Francesco. Il presidente degli Stati Uniti, arrivato nella Capitale attorno alle 23 del 25 aprile, oggi ha ... 🔗msn.com

Trump arrivato a Roma: 'Dicono sia irrispettoso ma vedrò molte persone' - Trump e la first lady Melania, dopo essere scesi dalla scaletta dell'Air Force One ed aver salutato la delegazione che li ha accolti, sono saliti in auto ed hanno lasciato lo scalo di Fiumicino. 🔗ansa.it