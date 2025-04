Zelensky Chiesto aiuto al Vaticano per far tornare i nostri bambini dalla Russia

Vaticano Ilgiornale.it - Zelensky: "Chiesto aiuto al Vaticano per far tornare i nostri bambini dalla Russia" Leggi su Ilgiornale.it Il presidente ucraino ha incontrato i cardinali Matteo Zuppi e Pietro Parolin, segretario di Stato

Approfondimenti da altre fonti

La rivelazione di D’Alema su Zelensky: «Mi ha chiesto aiuto: sono stato in missione per lui in Cina e Brasile». La reazione di Lula e quella cinese - L’ex premier Massimo D’Alema ha raccontato di aver svolto almeno un paio di missioni per conto di Volodymyr Zelensky. Lo ha raccontato lo stesso D’Alema nel corso di un dibattito con Gianfranco Fini. I due si sono ritrovati a Roma all’Istituto affari internazionali per il convegno intitolato «La politica estera italiana al tempo di Trump». E dopo un primo giro di riscaldamento, con D’Alema che è tornato a rimproverare all’Europea di aver spinto su una guerra che «era chiaro non poteva essere vinta da nessuno», è arrivata la confidenza sulla richiesta di aiuto da parte del presidente ucraino. 🔗open.online

“Ho avuto una relazione tossica. C’erano violenze fisiche, psicologiche e mentali. Mi sono vergognata, non ho chiesto aiuto”: Angela Caloisi a Verissimo - Angela Caloisi e Paolo Crivellin, la coppia nata a “Uomini e donne”, fanno le cose in grande. I due infatti hanno dichiarato a “Verissimo”: “Ci sposeremo quest’anno, in estate“. La proposta è arrivata a inizio gennaio 2025 sulla neve. “Mi ero preparato un discorso, ma balbettavo, non credevo di emozionarmi così tanto”, ha dichiarato l’ex tronista. Angela ha poi aggiunto: “Dopo sette anni insieme, mi aspettavo la proposta di matrimonio, ma non me la aspettavo in quel momento, lì sulla neve, quindi mi ha sorpresa. 🔗ilfattoquotidiano.it

Nel mirino della Juve, va dallo psicologo: “Ho chiesto aiuto” - Ultimo aggiornamento 10 Febbraio 2025 13:02 di Giancarlo Spinazzola Il giovane calciatore finito nel mirino della Juve e del Napoli ha svelato una verità clamorosa I calciatori, prima di essere viste come superstar da osannare a ripetizione, persone da idolatrare ed ammirare senza sé e senza ma, sono soprattutto uomini, alcuni nel pieno della maturità, altri poco più che ragazzini, soprattutto i giovanissimi. 🔗rompipallone.it

Approfondimenti da altre fonti

Zelensky: Chiesto aiuto al Vaticano per far tornare i nostri bambini dalla Russia; Trump: temo che Putin non voglia fermare la guerra. Mosca: liberata la regione di Kursk - Russia: l'Ucraina continua a trattenere 52 residenti della regione di Kursk; Papa Francesco sepolto in Santa Maria Maggiore, in 400mila ai funerali | Il cardinale Re nell'omelia: Ora prega tu per noi; Trump e Zelensky, incontro storico in Vaticano ai funerali di Papa Francesco: la controproposta di Kyiv per la. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Zelensky: "Chiesto aiuto al Vaticano per far tornare i nostri bambini dalla Russia" - Negli incontri che ha avuto in vaticano, cogliendo l'occasione del funerale di Papa Francesco, il presidente ucraino Volodymir Zelensky ha parlato anche il cardinale Matteo Zuppi, che il pontefice inc ... 🔗ilgiornale.it

Il protocollo violato dal Vaticano, così Zelensky ha trovato posto in prima fila (come Trump) - Si tinge di giallo la disposizione dei posti in prima fila per i funerali di Papa Francesco di questa mattina. Questione di protocollo, seguito alla lettera per Donald Trump, violato per Zelensky. Il. 🔗msn.com

Trump Zelensky, “incontro storico” nella Basilica di San Pietro/ Vaticano: “La pace in Ucraina passa da qui” - Trump Zelensky, foto incontro storico nella Basilica di San Pietro. Vaticano: "La pace in Ucraina passa da qui". Entusiasta anche Giorgia Meloni ... 🔗ilsussidiario.net