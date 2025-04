Cicco Sanchez L’uscita del nuovo singolo Un giorno in più

"Un giorno in più" è il nuovo singolo di Cicco Sanchez uscito venerdì 25 aprile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica, pubblicato da ADA/Warner Music Italy. Si tratta del primo capitolo di una raccolta di brani che scrive una nuova fase artistica e personale dell'artista."Un giorno in Più": Un Brano Introspettivo e PotenteVenerdì 25 aprile 2025 segna l'arrivo di "Un giorno in più", il nuovo singolo di Cicco Sanchez, un brano che segna l'inizio di una nuova fase artistica per l'artista. Dopo il successo di "Aria", il cantautore torinese prosegue il suo viaggio musicale con un pezzo che scrive un nuovo capitolo nella sua carriera, proponendo una sorta di playlist autobiografica che esplora la sua parte più intima e personale. Il singolo è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica, pubblicato da ADA/Warner Music Italy.

