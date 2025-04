I leader mondiali a Roma per i funerali di Papa Francesco

Papa Francesco. I leader del pianeta volano a Roma per i funerali del pontefice, Piazza San Pietro crocevia del mondo. 24 ore senza precedenti per gli scali Romani, dove atterrano Trump, Macron, Starmer, Zelensky, Milei, Lula, i vertici dell'Unione europea e il Segretario generale dell'Onu, molti rappresentanti del Vecchio continente, dell'Africa, dell'Asia e delle Americhe, re e regine in carica. Assenti il presidente russo, Vladimir Putin, e il premier israeliano, Benjamin Netanyahu. Tgcom24.mediaset.it - I leader mondiali a Roma per i funerali di Papa Francesco Leggi su Tgcom24.mediaset.it Uniti per un giorno in nome di. Idel pianeta volano aper idel pontefice, Piazza San Pietro crocevia del mondo. 24 ore senza precedenti per gli scalini, dove atterrano Trump, Macron, Starmer, Zelensky, Milei, Lula, i vertici dell'Unione europea e il Segretario generale dell'Onu, molti rappresentanti del Vecchio continente, dell'Africa, dell'Asia e delle Americhe, re e regine in carica. Assenti il presidente russo, Vladimir Putin, e il premier israeliano, Benjamin Netanyahu.

Ne parlano su altre fonti

Funerali papa Francesco, i leader mondiali a Roma: è allerta massima. Pronta la "zona rossa" - Gli occhi del mondo sono puntati su Roma: la Capitale si prepara all’accoglienza di migliaia e migliaia di fedeli (impossibile al momento stimarne il numero esatto, ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri) e di un lungo elenco di capi di Stato e di governo provenienti da tutto il mondo per... 🔗romatoday.it

Leader mondiali in pellegrinaggio a Roma per l’ultimo saluto a papa Francesco - I riflettori del mondo si accendono su Roma, dove sabato alle 10 si terranno i funerali di Papa Francesco, morto all’età di 88 anni dopo un pontificato che ha segnato un’epoca. La cerimonia nella Basilica di San Pietro sarà un evento globale senza precedenti, con la partecipazione confermata di leader politici e rappresentanti delle più alte cariche internazionali. Il corpo di Jorge Mario Bergoglio troverà invece riposo nella Basilica di Santa Maria Maggiore, luogo simbolico della sua devozione mariana. 🔗ilfogliettone.it

Città blindata, leader mondiali e il messaggio di pace: come sono andati i funerali di papa Francesco a Roma - L’attesa, la cerimonia e il corteo fino alla tumulazione del feretro. Roma e il resto del mondo hanno salutato per l’ultima volta papa Francesco, deceduto lunedì 21 aprile. Migliaia di persone hanno reso omaggio a Bergoglio. Anche i principali leader del mondo sono sbarcati a Roma per presenziare... 🔗romatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Trump, Macron, Lula e Zelensky tra i leader presenti alle esequie di Papa Francesco; Da Trump a Zelensky, ecco i leader mondiali presenti domani ai funerali. C'è anche Biden; Città blindata, leader mondiali e il messaggio di pace: come sono andati i funerali di papa Francesco a Roma; I leader mondiali a Roma per il Pontefice: Zelensky, Trump e Macron in prima fila. 🔗Approfondimenti da altre fonti

I leader mondiali a Roma per il Pontefice: Zelensky, Trump e Macron in prima fila - Zelensky, Trump e Macron seduti in prima fila tra i leader mondiali ai funerali di Papa Francesco a Piazza San Pietro. All'ultimo minuto al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e alla moglie Me ... 🔗msn.com

Funerali di Papa Francesco: Trump, Macron, Mattarella e i leader mondiali a Roma per l’ultimo addio - Una folla immensa ha invaso Piazza San Pietro e Via della Conciliazione per partecipare ai funerali di Papa Francesco. Secondo la Santa Sede, erano circa 200.000 i presenti, tanto che la piazza ha rag ... 🔗msn.com

I leader mondiali ai funerali di Papa Francesco, una giornata di incontri e colloqui - ROMA (ITALPRESS) – Erano decine le delegazioni internazionali che a San Pietro hanno voluto dare l’ultimo saluto a Papa Francesco. E una presenza così numerosa non poteva che facilitare una serie di i ... 🔗msn.com