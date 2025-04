Il Bayern Monaco ad un passo dalla vittoria della Bundesliga ma Kane non ci sarà per squalifica Non per questo non vincerò il titolo

Bayern Monaco può festeggiare la vittoria della Bundesliga la prossima settimana se batte il Lipisia, ma Kane non ci sarà per squalifica! Harry Kane dovrà saltare la prossima partita del Bayern Monaco contro il Lipsia a causa di una squalifica e rischia così di assistere dalla tribuna al possibile primo titolo della sua carriera. . Calcionews24.com - Il Bayern Monaco ad un passo dalla vittoria della Bundesliga, ma Kane non ci sarà per squalifica! «Non per questo non vincerò il titolo» Leggi su Calcionews24.com Ilpuò festeggiare lala prossima settimana se batte il Lipisia, manon ciper! Harrydovrà saltare la prossima partita delcontro il Lipsia a causa di unae rischia così di assisteretribuna al possibile primosua carriera. .

Cosa riportano altre fonti

Inter già ad Appiano Gentile: il programma post Bayern Monaco – Sky - L’Inter è già rientrata a Milano, tanto da recarsi ad Appiano Gentile per iniziare i lavori post Bayern Monaco. La squadra di Simone non vuole perdere tempo. Sabato arriva il Cagliari a San Siro. RIENTRO – Non si vuole perdere tempo. Dopo la notta passata a Monaco di Baviera, l’Inter è rientrata a Milano in mattinata e si è recata già ad Appiano Gentile. La squadra di Simone Inzaghi è reduce da una vittoria straordinaria contro il Bayern Monaco. 🔗inter-news.it

Inzaghi maturo: «Inter punta ad ogni competizione! Bayern Monaco? Solidissimi» - Simone Inzaghi si è espresso al termine di Inter-Feyenoord, sfida vinta dai nerazzurri con il punteggio di 2-1. Di seguito il suo commento. LE DICHIARAZIONI – Simone Inzaghi ha parlato a Sky Sport nel post-partita di Inter-Feyenoord. Il tecnico nerazzurro, soddisfatto per il 2-1 finale della sua squadra, si è così pronunciato in merito: «I miei ragazzi sono stati bravissimi, li continuo a riempire di elogi. 🔗inter-news.it

Kim Juventus, il Bayern Monaco apre alla cessione ma solo ad una condizione! Novità sul difensore ex Napoli. Ultimissime - di Redazione JuventusNews24Kim Juventus: il Bayern apre alla cessione ma ad una condizione. Gli ultimi aggiornamenti sul futuro del centrale Kim Min-jae è entrato nella lista degli obiettivi del calciomercato Juve in vista della prossima stagione. Sky Sport Germania ha fornito importanti aggiornamenti sul difensore: il Bayern Monaco aprirebbe ad una cessione dell’ex Napoli ma solo a titolo definitivo. 🔗juventusnews24.com

Se ne parla anche su altri siti

Bayern Monaco, il titolo è ad un passo: Mainz battuto 3-0; Bayern Monaco campione di Germania se...cosa serve contro il Mainz per vincere la Bundesliga: le combinazioni con il Bayer Leverkusen; Bayern Monaco, Kompany: Panchina a rischio? Siamo a un passo dalla semifinale di Champions. Si può decidere al 90' o ai supplementari; È grande Inter a Monaco, Lautaro e Frattesi stendono il Bayern: passo verso la semifinale di Champions. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Bayern Monaco, il titolo è ad un passo: Mainz battuto 3-0 - MONACO DI BAVIERA - Il Bayern Monaco è sempre più vicino titolo di campione di Germania. I bavaresi nella 31ª giornata della Bundesliga hanno battuto per 3-0 il Mainz con le reti di Sané, Olise e Dier ... 🔗msn.com

Il Bayern Monaco ad un passo dalla vittoria della Bundesliga, ma Kane non ci sarà per squalifica! «Non per questo non vincerò il titolo» - Il Bayern Monaco può festeggiare la vittoria della Bundesliga la prossima settimana se batte il Lipisia, ma Kane non ci sarà per squalifica! Harry Kane dovrà saltare la prossima partita del Bayern Mon ... 🔗calcionews24.com

BUNDESLIGA - Vincono Bayern Monaco e Bayer Leverkusen - Manca solo l’aritmetica al Bayern Monaco per il titolo di Bundesliga, i bavaresi nella 31a giornata piegano 3-0 il Mainz con Sané, Olise e Dier e sono a un passo dal Meisterschale. Il Leverkusen resta ... 🔗napolimagazine.com